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Browns coach Hue Jackson hopes RG3 cleared to play in finale; left tackle Joe Thomas not writing him off as possible QB of future

By Nate Ulrich
Beacon Journal sports writer

Published: December 28, 2016 - 04:17 PM | Updated: December 29, 2016 - 11:27 AM
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Cleveland Browns head coach Hue Jackson (right) talks with quarterback Robert Griffin III in the first half Saturday against the San Diego Chargers in Cleveland. (AP Photo/Ron Schwane)

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