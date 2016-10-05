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Browns coach Hue Jackson knows Patriots coach Bill Belichick will try to ground NFL’s No. 1 rushing attack: ‘It’s a good chess match’

By Nate Ulrich
Beacon Journal sports writer

Published: October 5, 2016 - 05:04 PM
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Washington Redskins strong safety David Bruton (30) tackles Cleveland Browns running back Isaiah Crowell (34) during the first half Sunday in Landover, Md. (AP Photo/Carolyn Kaster)

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