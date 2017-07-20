Browns coach Hue Jackson launches foundation, announces plans to provide housing for victims of human trafficking

PHA+QkVSRUE6IFRoZSBIdWUgSmFja3NvbiBGb3VuZGF0aW9uIHdpbGwgcHJvdmlkZSBtdWNoLW5l
ZWRlZCByZWZ1Z2UgZm9yIHZpY3RpbXMgb2YgaHVtYW4gdHJhZmZpY2tpbmcgaW4gTm9ydGhlYXN0
IE9oaW8uPC9wPjxwPkJyb3ducyBjb2FjaCBIdWUgSmFja3NvbiBsYXVuY2hlZCBoaXMgZm91bmRh
dGlvbiBUaHVyc2RheSBuaWdodCBkdXJpbmcgYW4gaW52aXRhdGlvbi1vbmx5IGV2ZW50IGF0IHRl
YW0gaGVhZHF1YXJ0ZXJzIGFuZCBhbm5vdW5jZWQgYSBwYXJ0bmVyc2hpcCB3aXRoIHRoZSBTYWx2
YXRpb24gQXJteSBvZiBHcmVhdGVyIENsZXZlbGFuZCB0byBoZWxwIGZ1bmQgc2FmZSBob3VzaW5n
IGZvciB3b21lbiB3aG8gYXJlIHZpY3RpbXMgb2YgdHJhZmZpY2tpbmcuPC9wPjxwPkFuIGV4aXN0
aW5nIGZhY2lsaXR5IHdpbGwgYmUgdXBncmFkZWQgYW5kIGNhbGxlZCB0aGUgSHVlIEphY2tzb24g
U3Vydml2b3JzIG9mIEh1bWFuIFRyYWZmaWNraW5nIFJlc2lkZW5jZS48L3A+PHA+SmFja3NvbiBh
bmQgaGlzIHdpZmUsIE1pY2hlbGxlLCBwYXJlbnRzIG9mIHRocmVlIGRhdWdodGVycywgbWFkZSBp
dCBrbm93biBjb21iYXRpbmcgdHJhZmZpY2tpbmcgaXMgYSBjYXVzZSB0aGV5IGhvbGQgY2xvc2Ug
dG8gdGhlaXIgaGVhcnRzLjwvcD48cD4mIzgyMjA7VGhlcmUgYXJlIGVsZW1lbnRzIG9mIHRoaXMg
dGhhdCB3ZSYjODIxNzt2ZSBzZWVuIGZpcnN0aGFuZC4gQSBsb3Qgb2YgZGlmZmVyZW50IGFyZWFz
IGluIHRoaXMgcmVhbG0gdGhhdCB3ZSYjODIxNztyZSB0YWxraW5nIGFib3V0IHdlJiM4MjE3O3Zl
IHdpdG5lc3NlZCBhbmQgaGF2ZSBiZWVuIHByaXZ5IHRvLCYjODIyMTsgSHVlIEphY2tzb24gc2Fp
ZC4gJiM4MjIwO1NvIGl0JiM4MjE3O3Mgc29tZXRoaW5nIHRoYXQgbWUgYW5kIE1pY2hlbGxlIHJl
YWxseSBkaXNjdXNzZWQgYXQgbGVuZ3RoIGFib3V0IHdoYXQgZGlyZWN0aW9uIHRvIGdvIGluIGFu
ZCB0aGlzIGlzIHdoZXJlIGl0IGxlZC4mIzgyMjE7PC9wPjxwPlNwZWFraW5nIHRvIGEgY3Jvd2Qg
b2YgYWJvdXQgMTI1IGd1ZXN0cywgSmFja3NvbiBlbXBoYXNpemVkIHRoZSBpbXBvcnRhbmNlIG9m
IHJhaXNpbmcgYXdhcmVuZXNzIGFib3V0IHRyYWZmaWNraW5nLiBUaGUgYW1vdW50IG9mIGNhc2Vz
IGluIE9oaW8gaXMgYW1vbmcgdGhlIG1vc3QgaW4gdGhlIFUuUy4sIGFjY29yZGluZyB0byB0aGUg
TmF0aW9uYWwgSHVtYW4gVHJhZmZpY2tpbmcgUmVzb3VyY2UgQ2VudGVyLjwvcD48cD4mIzgyMjA7
VGhpcyBpcyBhbiBpc3N1ZSB0aGF0IEkgdGhpbmsga2luZCBvZiBnb2VzIHVuY292ZXJlZCwgYW5k
IGEgbG90IG9mIHBlb3BsZSByZWFsbHkgZG9uJiM4MjE3O3Qgd2FudCB0byB0YWxrIGFib3V0IGl0
LCYjODIyMTsgSmFja3NvbiBzYWlkLiAmIzgyMjA7QnV0IEkmIzgyMTc7dmUgbmV2ZXIgYmVlbiB0
aGF0IHdheS4gSSYjODIxNzttIG5vdCBhZnJhaWQgb2YgYSBjaGFsbGVuZ2UuPC9wPjxwPiYjODIy
MDtXZSB3YW50ZWQgdG8gZmluZCBzb21ldGhpbmcgdGhhdCB3ZSBjYW4gbWFrZSBhIGh1Z2UgaW1w
YWN0IGluLCBub3Qgc29tZXRoaW5nIHRoYXQgd2UganVzdCBwdXQgb3VyIGhhbmRzIGluIG9yIHB1
dCBvdXIgZm9vdCBpbi4gV2UmIzgyMTc7cmUgYWxsIGluLiBXZSByb2xsZWQgdXAgb3VyIHNsZWV2
ZXMgYW5kIHdlJiM4MjE3O3JlIGdvaW5nIHRvIGRpdmUgaW4sIGFuZCB3ZSB3YW50IHRvIG1ha2Ug
YSBkaWZmZXJlbmNlIGluIHRoaXMgYXJlYS4mIzgyMjE7PC9wPjxwPkZpbmRpbmcgaG91c2luZyB3
aGVyZSB3b21lbiBhcmUgc2VjdXJlIGZyb20gdGhlaXIgdHJhZmZpY2tlcnMgaXMgYSBjaGFsbGVu
Z2UsIHdpdGggZXN0aW1hdGVzIHNob3dpbmcgdGhlcmUgYXJlIGZld2VyIHRoYW4gMTAwIGJlZHMg
YXZhaWxhYmxlIGluIHRoZSBjb3VudHJ5IGZvciBhcHByb3hpbWF0ZWx5IDEwMCwwMDAgdmljdGlt
cyB3aG8gYXJlIGlkZW50aWZpZWQgYW5udWFsbHkuPC9wPjxwPlRoZSBDbGV2ZWxhbmQgZmFjaWxp
dHkgYmFja2VkIGJ5IEphY2tzb24mIzgyMTc7cyBmb3VuZGF0aW9uIHdpbGwgaW5jbHVkZSBiZWRz
IGZvciAxMiB3b21lbiwgYSBjb21tdW5pdHkgZ2F0aGVyaW5nIHJvb20sIHJlc3Qgcm9vbXMgYW5k
IHNoYXJlZCBvZmZpY2Ugc3BhY2UgZm9yIGxhdyBlbmZvcmNlbWVudCwgaGVhbHRoIGNhcmUgYW5k
IHNvY2lhbCBzZXJ2aWNlIHByb2Zlc3Npb25hbHMgd2hvIHdvcmsgd2l0aCB2aWN0aW1zLiBUaGUg
UmVuZWUgSm9uZXMgRW1wb3dlcm1lbnQgQ2VudGVyLCB3aGljaCBmb3N0ZXJzIG9wcG9ydHVuaXRp
ZXMgZm9yIHRoZSBkaXNhZHZhbnRhZ2VkIGFuZCBmaWdodHMgaHVtYW4gdHJhZmZpY2tpbmcsIHdp
bGwgdXNlIHRoZSBvZmZpY2UgYXMgd2VsbC48L3A+PHA+JiM4MjIwO0NvYWNoIGFuZCBNcnMuIEph
Y2tzb24sIHRoYW5rIHlvdSBhbmQgeW91ciBmYW1pbHkgZm9yIGRvaW5nIHRoaXMsJiM4MjIxOyBP
aGlvIEF0dG9ybmV5IEdlbmVyYWwgTWlrZSBEZVdpbmUgc2FpZCBhcyBoZSBzcG9rZSB0byB0aGUg
Y3Jvd2QuICYjODIyMDtZb3UgdG9vayBhIGJpZyBzcG90bGlnaHQgYW5kIHB1dCBpdCBvbiB0aGlz
IHByb2JsZW0uPC9wPjxwPiYjODIyMDtJdCYjODIxNztzIGdvaW5nIHRvIG1hdHRlci4gTGl2ZXMg
YXJlIGdvaW5nIHRvIGJlIGNoYW5nZWQuJiM4MjIxOzwvcD48cD5KYWNrc29uLCA1MSwgc2FpZCBo
ZSB3YW50ZWQgdG8gc3RhcnQgaGlzIGZpcnN0IGZvdW5kYXRpb24gcGFydGx5IGJlY2F1c2UgQnJv
d25zIG93bmVycyBEZWUgYW5kIEppbW15IEhhc2xhbSBlbmNvdXJhZ2UgbWVtYmVycyBvZiB0aGUg
ZnJhbmNoaXNlIHRvIGdpdmUgYmFjayB0byB0aGUgY29tbXVuaXR5LjwvcD48cD4mIzgyMjA7SSYj
ODIxNzt2ZSBhbHdheXMgaGFkIGFtYml0aW9uIHRvIGhhdmUgW2EgZm91bmRhdGlvbl0sJiM4MjIx
OyBKYWNrc29uIHNhaWQuICYjODIyMDtCdXQgYmVpbmcgYXJvdW5kIERlZSBhbmQgSmltbXkgYW5k
IHdhdGNoaW5nIHdoYXQgdGhleSBkbyBpbiB0aGUgY29tbXVuaXR5IGFuZCBhbGwgb2YgdGhlIGRp
ZmZlcmVudCBhdmVudWVzIGFuZCBhbGwgb2YgdGhlIGRpZmZlcmVudCBwZW9wbGUgdGhhdCBJJiM4
MjE3O3ZlIHdhdGNoZWQgb3VyIG9yZ2FuaXphdGlvbiB0b3VjaCAuLi4geW91IGNhbiYjODIxNzt0
IGhlbHAgYnV0IHdhbnQgdG8gZG8gYmV0dGVyLiBBbmQgdGhlIG90aGVyIHJlYXNvbiBpcyB3ZSB3
YW50IHRvIGVtYmVkIG91cnNlbHZlcyBpbiB0aGUgY29tbXVuaXR5LiBJdCYjODIxNztzIG5vdCBq
dXN0IGFib3V0IGJlaW5nIGEgZm9vdGJhbGwgY29hY2ggaGVyZS4gSXQmIzgyMTc7cyBiaWdnZXIg
dGhhbiB0aGF0LiYjODIyMTs8L3A+PHA+SmFja3NvbiB3aWxsIGhvbGQgaGlzIGZpcnN0IGZ1bmRy
YWlzaW5nIGV2ZW50LCAmIzgyMjA7QnJlYWtpbmcgRG93biB0aGUgR2FtZSAmIzgyMTI7IEFuIEV2
ZW5pbmcgd2l0aCBDb2FjaCBKYWNrc29uLCYjODIyMTsgZnJvbSA2LTkgcC5tLiBOb3YuIDIuIEph
Y2tzb24gd2lsbCBicmVhayBkb3duIEJyb3ducyBnYW1lIGZpbG0gYW5kIGRpc2N1c3MgaGlzIHBs
YXlib29rIHdpdGggZmFucy48L3A+PHA+TW9yZSBpbmZvcm1hdGlvbiB3aWxsIGJlIGF2YWlsYWJs
ZSB3aGVuIHRoZSBmb3VuZGF0aW9uJiM4MjE3O3Mgd2Vic2l0ZSBnb2VzIGxpdmUgRnJpZGF5IGF0
IDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cuaHVlamFja3Nvbi5vcmciIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj53d3cu
aHVlamFja3Nvbi5vcmc8L2E+LjwvcD48cD5OYXRlIFVscmljaCBjYW4gYmUgcmVhY2hlZCBhdCA8
YSBocmVmPSJtYWlsdG86bnVscmljaEB0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbSI+bnVscmljaEB0aGVi
ZWFjb25qb3VybmFsLmNvbTwvYT4uIFJlYWQgdGhlIEJyb3ducyBibG9nIGF0IDxhIGhyZWY9Imh0
dHA6Ly93d3cub2hpby5jb20vYnJvd25zIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+d3d3Lm9oaW8uY29tL2Jy
b3duczwvYT4uIEZvbGxvdyBoaW0gb24gVHdpdHRlciBhdCA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3LnR3
aXR0ZXIuY29tL05hdGVVbHJpY2hBQkoiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj53d3cudHdpdHRlci5jb20v
TmF0ZVVscmljaEFCSjwvYT4gYW5kIG9uIEZhY2Vib29rIDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cuZmFj
ZWJvb2suY29tL2Fiai5zcG9ydHMiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj53d3cuZmFjZWJvb2suY29tL2Fi
ai5zcG9ydHM8L2E+LjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.