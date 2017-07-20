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Browns coach Hue Jackson launches foundation, announces plans to provide housing for victims of human trafficking

By Nate Ulrich
Beacon Journal sports writer

Published: July 20, 2017 - 09:12 PM | Updated: July 21, 2017 - 07:35 AM
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Cleveland Browns head coach Hue Jackson talks to quarterback Kevin Hogan (not pictured) during the team's organized team activity at its training facility May 31, in Berea. (AP Photo/Ron Schwane)


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