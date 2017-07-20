All CATEGORIES
☰ Menu

Browns

Browns coach Hue Jackson launches foundation, announces plans to provide housing for victims of human trafficking

By Nate Ulrich
Beacon Journal sports writer

Published: July 20, 2017 - 09:12 PM | Updated: July 21, 2017 - 07:35 AM
Pinterest Pinterest
Instagram

Cleveland Browns head coach Hue Jackson talks to quarterback Kevin Hogan (not pictured) during the team's organized team activity at its training facility May 31, in Berea. (AP Photo/Ron Schwane)


MORE IN SPORTS

tribe23cut_10 Tony Dejak - AP
Indians 2, Blue Jays 1 (10 innings): Francisco Lindor hits game-winning homer in 10th after dominant return for Danny Salazar

CLEVELAND: The storybooks would barely believe it.

browns23cut_2
How Browns tight end David Njoku transformed into NFL rookie with thrilling potential
panther24cut_3
New Norton panther statue inspired by fallen football player
british23cut_01
British Open: Seeking third leg of career Grand Slam, Jordan Spieth leads by 3 shots heading to final round
tnotes23cut
Indians report: With Danny Salazar’s return, Indians to go with six man rotation — for now
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

Prev Next