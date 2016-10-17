All CATEGORIES
☰ Menu

Browns

Browns coach Hue Jackson on QB Cody Kessler: ‘This guy’s playing as good as I’ve had in a long time’

By Nate Ulrich
Beacon Journal sports writer

Published: October 17, 2016 - 08:14 PM | Updated: October 18, 2016 - 05:35 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Cleveland Browns quarterback Cody Kessler (6) is sacked by Tennessee Titans outside linebacker Brian Orakpo (98) in the second half Sunday in Nashville, Tenn. (AP Photo/James Kenney)

RELATED STORIES
ON THE WEB

MORE IN SPORTS

tribe20cut_55 Mark Blinch - AP
Indians 3, Blue Jays 0: Indians advance to World Series for first time since 1997 behind MVP reliever Andrew Miller - 10:59 PM

Toronto: The Indians are headed to the World Series for the first time in 19 years.

browns20cut
Browns not pleased with Antonio Andrews posting video on social media of brutal hit on Jordan Poyer: ‘That was bullcrap,’ Terrelle Pryor says - 10:27 PM
State girls tennis scouting box - 11:17 PM
State golf scouting box - 11:17 PM
tnotes20cut
Indians notebook: Team taking wait-and-see approach with Trevor Bauer’s lacerated finger - 10:54 PM
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next