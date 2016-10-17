Browns coach Hue Jackson on QB Cody Kessler: ‘This guy’s playing as good as I’ve had in a long time’

PHA+QkVSRUE6IENvYWNoIEh1ZSBKYWNrc29uIGlzIHN0YXJ0aW5nIHRvIGxvb2sgd2lzZXIgYnkg
dGhlIHdlZWsgZm9yIHRlbGxpbmcgZmFucyAmIzgyMjA7dHJ1c3QgbWUmIzgyMjE7IHdoZW4gdGhl
IEJyb3ducyBkcmFmdGVkIHJvb2tpZSBxdWFydGVyYmFjayBDb2R5IEtlc3NsZXIgaW4gdGhlIHRo
aXJkIHJvdW5kLjwvcD48cD5LZXNzbGVyIHByb3ZpZGVkIHRoZSBCcm93bnMgd2l0aCBhIGdsYXJp
bmcgYnJpZ2h0IHNwb3QgU3VuZGF5IGluIGEgMjgtMjYgbG9zcyB0byB0aGUgVGVubmVzc2VlIFRp
dGFucywgbGVhdmluZyBKYWNrc29uIHRvIGNvbXBhcmUgdGhlIFVuaXZlcnNpdHkgb2YgU291dGhl
cm4gQ2FsaWZvcm5pYSBwcm9kdWN0IHRvIG90aGVyIHF1YXJ0ZXJiYWNrcyBoZSYjODIxNztzIGNv
YWNoZWQgaW4gdGhlIHBhc3QuPC9wPjxwPiYjODIyMDtUaGlzIGd1eSYjODIxNztzIHBsYXlpbmcg
YXMgZ29vZCBhcyBJJiM4MjE3O3ZlIGhhZCBpbiBhIGxvbmcgdGltZSwmIzgyMjE7IEphY2tzb24g
c2FpZCBNb25kYXkuICYjODIyMDtUaGVyZSYjODIxNztzIG5vIHF1ZXN0aW9uIGFib3V0IHRoYXQs
IGFuZCB0aGVyZSYjODIxNztzIHNvbWUgdGhpbmdzIGhlIGNhbiBzdGlsbCBkbyBiZXR0ZXIgdG8g
cGxheSBldmVuIGJldHRlci4gV2UmIzgyMTc7dmUgZ290IHRvIGdldCB0aG9zZSB0aGluZ3MgY29y
cmVjdGVkIGFuZCBtb3ZlIGZvcndhcmQuJiM4MjIxOzwvcD48cD5Ud28gYXJlYXMgb2YgY29uY2Vy
biBzdGljayBvdXQgZm9yIEtlc3NsZXIgYXMgdGhlIEJyb3ducyAoMC02KSBwcmVwYXJlIHRvIGZh
Y2UgdGhlIENpbmNpbm5hdGkgQmVuZ2FscyAoMi00KSBvbiB0aGUgcm9hZCBTdW5kYXkuPC9wPjxw
PkphY2tzb24gd2FudGVkIEtlc3NsZXIgdG8gJiM4MjIwO3B1bGwgdGhlIHRyaWdnZXImIzgyMjE7
IHNvb25lciBvbiBhIGZhaWxlZCB0d28tcG9pbnQgYXR0ZW1wdCB3aXRoIHRoZSBCcm93bnMgdHJh
aWxpbmcgMjgtMTkgd2l0aCAyOjA3IGxlZnQgaW4gdGhlIGZvdXJ0aCBxdWFydGVyLiBBZnRlciBL
ZXNzbGVyIHJlYWxpemVkIHdpZGUgcmVjZWl2ZXIgVGVycmVsbGUgUHJ5b3Igd2FzIGRvdWJsZS1j
b3ZlcmVkIG9uIGEgZmFkZSByb3V0ZSwgaGUgc2F3IHJvb2tpZSByZWNlaXZlciBSaWNhcmRvIExv
dWlzIGZsYXNoIG9wZW4gYnV0IHdhaXRlZCB0b28gbG9uZyB0byB0aHJvdy4gVGhlIHBhc3Mgd2Vu
dCBiZWhpbmQgTG91aXMgYW5kIGZlbGwgaW5jb21wbGV0ZS48L3A+PHA+JiM4MjIwO0kgdGhvdWdo
dCB3ZSBoYWQgdGhlIHJpZ2h0IHBsYXkgY2FsbCBpbiB0aGUgcmlnaHQgc2l0dWF0aW9uLCYjODIy
MTsgSmFja3NvbiBzYWlkLiAmIzgyMjA7V2UganVzdCBkaWRuJiM4MjE3O3QgZXhlY3V0ZSBpdCBh
cyB3ZWxsIGFzIHdlIGNvdWxkLiYjODIyMTs8L3A+PHA+VGhlIG90aGVyIHRoaW5nIGlzIHRoZSBC
cm93bnMgY29udmVydGVkIGp1c3QgMy1vZi0xNCB0aGlyZCBkb3ducyAoMjEgcGVyY2VudCkgYWdh
aW5zdCBsZWdlbmRhcnkgZGVmZW5zaXZlIGNvb3JkaW5hdG9yIERpY2sgTGVCZWF1LCB3aG8gaW1w
cm92ZWQgdG8gMjgtMyBhZ2FpbnN0IHJvb2tpZSBRQnMgc2luY2UgMTk5NS4gS2Vzc2xlciBoYWQg
YmVlbiBleGNlbGxlbnQgb24gdGhpcmQgZG93biBpbiBoaXMgcHJldmlvdXMgdGhyZWUgc3RhcnRz
LCBjb21wbGV0aW5nIDIwLW9mLTI1IHBhc3NlcyAoODAgcGVyY2VudCkgd2l0aCBhIDEwNi41IHJh
dGluZy48L3A+PHA+JiM4MjIwO1RoZSBiaWdnZXN0IEFjaGlsbGVzJiM4MjE3OyBoZWVsIGZvciB1
cyB0aGUgb3RoZXIgZGF5IHdhcyBvdXIgdGhpcmQtZG93biBjb252ZXJzaW9uIHJhdGUsJiM4MjIx
OyBKYWNrc29uIHNhaWQuICYjODIyMDtUaGF0IGlzIHRoZSBmaXJzdCBwbGFjZSB3aGVuIEkgbG9v
ayBhdCBDb2R5JiM4MjE3O3MgcGVyZm9ybWFuY2UgdGhhdCBoZSBuZWVkcyB0byBjb250aW51ZSB0
byBzdGVwIHVwLiBIZSBpcyBwbGF5aW5nIGFnYWluc3QgYSB2ZXJ5IGV4cGVyaWVuY2VkIGRlZmVu
c2l2ZSBjb29yZGluYXRvciB3aG8gZGlkIHRyeSB0byBkbyBzb21lIHRoaW5ncyB0byB0aHJvdyB1
cyBvZmYgYSBsaXR0bGUgYml0LiBJIHdvdWxkIHRoaW5rIGhlIHN1Y2NlZWRlZCBpbiB0aGF0IGVu
ZGVhdm9yLiYjODIyMTs8L3A+PHA+S2Vzc2xlciB3aWxsIGhhdmUgYSBzaG90IHRvIGltcHJvdmUg
aW4gdGhvc2UgZmFjZXRzIGR1cmluZyBoaXMgZmlmdGggY29uc2VjdXRpdmUgc3RhcnQgU3VuZGF5
LjwvcD48cD4mIzgyMjA7VGhlcmUmIzgyMTc7cyBubyBxdWVzdGlvbiwmIzgyMjE7IEphY2tzb24g
c2FpZCB3aGVuIGFza2VkIGlmIEtlc3NsZXIgd291bGQgc3RhcnQuICYjODIyMDtIZSYjODIxNztz
IG91ciBzdGFydGluZyBxdWFydGVyYmFjayByaWdodCBub3cuJiM4MjIxOzwvcD48cD5KYWNrc29u
IGV4cGxhaW5lZCB2ZXRlcmFuIHF1YXJ0ZXJiYWNrIEpvc2ggTWNDb3duLCB3aG8gc3VmZmVyZWQg
YSBmcmFjdHVyZWQgbGVmdCBjb2xsYXJib25lIFNlcHQuIDE4LCBzdGlsbCBoYXNuJiM4MjE3O3Qg
YmVlbiBjbGVhcmVkIHRvIHBsYXkgaW4gYSBnYW1lIGRlc3BpdGUgcHJhY3RpY2luZyBsYXN0IHdl
ZWsuIFRoZSBjb2FjaCBhZGRlZCBNY0Nvd24gcHJvYmFibHkgd29uJiM4MjE3O3QgYmUgY2xlYXJl
ZCBpbiB0aW1lIHRvIGZhY2UgdGhlIEJlbmdhbHMsIHdobyBlbXBsb3llZCBKYWNrc29uIGFzIHRo
ZWlyIG9mZmVuc2l2ZSBjb29yZGluYXRvciBmb3IgdGhlIHBhc3QgdHdvIHNlYXNvbnMuPC9wPjxw
PiYjODIyMDtJJiM4MjE3O20gbm90IGdvaW5nIHRvIGdldCBpbnRvIGEgZGViYXRlIGFib3V0IHdo
byB0aGUgcXVhcnRlcmJhY2sgaXMgW2ZvciB0aGUgcmVzdCBvZiB0aGUgc2Vhc29uXSByaWdodCBu
b3csIGVzcGVjaWFsbHkgd2hlbiBvbmUgaXMgc3RpbGwgbm90IGV2ZW4gY2xlYXJlZCwmIzgyMjE7
IEphY2tzb24gc2FpZC4gJiM4MjIwO1NvIENvZHkmIzgyMTc7cyB0aGUgcXVhcnRlcmJhY2sgYW5k
IG9uIHdlIGdvLiYjODIyMTs8L3A+PHA+S2Vzc2xlciBjb21wbGV0ZWQgMjYtb2YtNDEgcGFzc2Vz
IGZvciAzMzYgeWFyZHMgYW5kIHR3byB0b3VjaGRvd25zIHdpdGhvdXQgYW4gaW50ZXJjZXB0aW9u
IGFnYWluc3QgdGhlIFRpdGFucy4gSGlzIHBhc3NlciByYXRpbmcgd2FzIDEwNS4zLiBIaXMgMzM2
IHBhc3NpbmcgeWFyZHMgYXJlIHNlY29uZCBtb3N0IGJ5IGEgcm9va2llIGluIEJyb3ducyBoaXN0
b3J5LjwvcD48cD5BY2NvcmRpbmcgdG8gUHJvRm9vdGJhbGxGb2N1cy5jb20sIEtlc3NsZXImIzgy
MTc7cyBhZGp1c3RlZCBjb21wbGV0aW9uIHBlcmNlbnRhZ2UgYWZ0ZXIgdHdvIGRyb3BzLCB0d28g
dGhyb3dhd2F5cyBhbmQgYSBiYXR0ZWQgcGFzcyB3YXMgNzMuNy4gSGUgcmVjZWl2ZWQgdGhlIHNl
Y29uZCBiZXN0IGdyYWRlIGZyb20gUEZGIGFtb25nIHBsYXllcnMgb24gdGhlIEJyb3ducyBvZmZl
bnNlLiBXaGVuIGhlIHdhcyB1bmRlciBwcmVzc3VyZSwgaGlzIHBhc3NlciByYXRpbmcgd2FzIDk5
LjUsIGFuZCBpdCB3YXMgMTI0Ljcgd2hlbiBoZSB3YXMgYmxpdHplZCwgcGVyIHRoZSB3ZWJzaXRl
LjwvcD48cD4mIzgyMjA7SSBoYXZlIGRvbmUgc29tZSB0aGluZ3Mgd2VsbCwgYnV0IGF0IHRoZSBl
bmQgb2YgdGhlIGRheSwgSSBsb29rIGF0IHRoZSB3aW4tbG9zcyByZWNvcmQsJiM4MjIxOyBLZXNz
bGVyIHNhaWQuICYjODIyMDtUaGF0IGlzIHRoZSBtb3N0IGltcG9ydGFudCB0byBtZS4gVGhpcyB0
ZWFtIGlzIHdoYXQgaXMgbW9zdCBpbXBvcnRhbnQgdG8gbWUsIGFuZCB0aGF0IGlzIHdoeSBJJiM4
MjE3O20gbm90IGFzIGV4Y2l0ZWQgYXMgSSB3b3VsZCBiZSBpZiB3ZSB3b24gdGhvc2UgZ2FtZXMu
IFRoYXQgaXMgbXkgYmlnZ2VzdCB0aGluZy4gVGhlIHN0YXRzIGFuZCBldmVyeXRoaW5nIGFuZCBt
YWtpbmcgcGxheXMgYW5kIGFsbCB0aGF0IGFyZSBuaWNlIGFuZCBoZWxwcyB5b3VyIHRlYW0gd2lu
LCBidXQgYXQgdGhlIGVuZCBvZiB0aGUgZGF5LCB5b3Ugd2FudCB0byB3aW4gdGhlIGdhbWUuJiM4
MjIxOzwvcD48cD5UaGUgQnJvd25zIGZsaXJ0ZWQgd2l0aCBwdWxsaW5nIHRoYXQgb2ZmIGJlY2F1
c2UgS2Vzc2xlciBsZWQgYSBsYXRlIHJhbGx5IGFmdGVyIHRoZXkgZmVsbCBiZWhpbmQgYnkgMTUg
cG9pbnRzIHdpdGggNjo0MyBsZWZ0IGluIHRoZSBmb3VydGggcXVhcnRlci48L3A+PHA+JiM4MjIw
O0hlJiM4MjE3O3MgZ3Jvd2luZyB3ZWVrIHRvIHdlZWssJiM4MjIxOyBKYWNrc29uIHNhaWQuICYj
ODIyMDtPbmUgd2VlayBoZSBpcyBzdGF5aW5nIGluIHRoZSBwb2NrZXQgdG8gbWFrZSBwbGF5cywg
YW5kIHllc3RlcmRheSBoZSB3YXMgbWFraW5nIHBsYXlzIG91dHNpZGUgdGhlIHBvY2tldC4gSGUg
bWFkZSBzb21lIGh1Z2UgcGxheXMgb3V0c2lkZSB0aGUgcG9ja2V0LiBIZSBjb250aW51ZXMgdG8g
aW1wcmVzcyB3aXRoIGhpcyBjb3VyYWdlLiBIZSBzdGFuZHMgaW4gdGhlcmUuIEhlIGdldHMgd2Fs
bG9wZWQgYSBmZXcgdGltZXMuIEhlIGdldHMgYmFjayB1cCwgaGUgc3RhbmRzIHVwIGFuZCBvbiBo
ZSBnb2VzLjwvcD48cD4mIzgyMjA7VG8gd2F0Y2ggb3VyIHF1YXJ0ZXJiYWNrIHBsYXkgdW5kZXIg
ZHVyZXNzIGFuZCBzdGlsbCBtYWtlIHBsYXlzLCB0aGF0JiM4MjE3O3MgcGFydCBvZiBwbGF5aW5n
IGluIHRoZSBOYXRpb25hbCBGb290YmFsbCBMZWFndWUuIE5vdyB0aGVyZSYjODIxNztzIHNvbWUg
dGhpcmQtZG93biB0aGluZ3Mgd2UgY2FuIGRvIGJldHRlciBhbmQgbmVlZCB0byBkbyBiZXR0ZXIu
IEJ1dCBJIHRoaW5rIGhlJiM4MjE3O3MgZ3Jvd2luZyB3ZWVrIGJ5IHdlZWssIG1vbWVudCBieSBt
b21lbnQsIHBsYXkgYnkgcGxheS4gSGUmIzgyMTc7cyBnb3QgdG8gY29udGludWUgdG8gZG8gdGhh
dC4mIzgyMjE7PC9wPjxwPlRoZSBUaXRhbnMgcmVnaXN0ZXJlZCAxMSBxdWFydGVyYmFjayBoaXRz
LCBpbmNsdWRpbmcgc2l4IHNhY2tzLCBidXQgS2Vzc2xlciBpbnNpc3RlZCBoZSYjODIxNztzIGZp
bmUgcGh5c2ljYWxseS4gSGUgZW50ZXJlZCB0aGUgZ2FtZSB3aXRoIGEgcGFpbmZ1bCBpbmp1cnkg
dG8gaGlzIGNoZXN0IGFuZCByaWIgYXJlYSBzdWZmZXJlZCBPY3QuIDkgaW4gYSAzMy0xMyBsb3Nz
IHRvIHRoZSBOZXcgRW5nbGFuZCBQYXRyaW90cy48L3A+PHA+JiM4MjIwO0kgY2FtZSBvdXQgb2Yg
aXQgT0ssIHdoaWNoIHdhcyBpbXBvcnRhbnQgZm9yIG1lLCBvYnZpb3VzbHksIHRvIGNvbWUgb3V0
IGhlYWx0aHksJiM4MjIxOyBLZXNzbGVyIHNhaWQuICYjODIyMDtKdXN0IGEgbGl0dGxlIHNvcmUg
aGVyZSBhbmQgdGhlcmUgYnV0IG5vdGhpbmcgaW5qdXJ5IHdpc2UuJiM4MjIxOzwvcD48cD5BZGRl
ZCBKYWNrc29uOiAmIzgyMjA7VGhlIGd1eSBmaWdodHMgYW5kIGhlIGJhdHRsZXMsIGJ1dCBJJiM4
MjE3O20gc3VyZSBoZSYjODIxNztzIHNvcmUuIEJ1dCBpZiBJIGtub3cgaGltLCBoZSYjODIxNztz
IHJlYWR5IHRvIGdvLiBJZiB3ZSBoYWQgdG8gcGxheSB0b2RheSwgaGUmIzgyMTc7ZCBnbyBvdXQg
YW5kIHBsYXkuJiM4MjIxOzwvcD48cD5OYXRlIFVscmljaCBjYW4gYmUgcmVhY2hlZCBhdCA8YSBo
cmVmPSJtYWlsdG86bnVscmljaEB0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbSI+bnVscmljaEB0aGViZWFj
b25qb3VybmFsLmNvbTwvYT4uIFJlYWQgdGhlIEJyb3ducyBibG9nIGF0IDxhIGhyZWY9Imh0dHA6
Ly93d3cub2hpby5jb20vYnJvd25zIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+d3d3Lm9oaW8uY29tL2Jyb3du
czwvYT4uIEZvbGxvdyBoaW0gb24gVHdpdHRlciBhdCA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3LnR3aXR0
ZXIuY29tL05hdGVVbHJpY2hBQkoiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj53d3cudHdpdHRlci5jb20vTmF0
ZVVscmljaEFCSjwvYT4gYW5kIG9uIEZhY2Vib29rIDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cuZmFjZWJv
b2suY29tL2Fiai5zcG9ydHMiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj53d3cuZmFjZWJvb2suY29tL2Fiai5z
cG9ydHM8L2E+LjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.