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Browns coach Hue Jackson plans to use Senior Bowl as trial run to gauge whether he needs to replace Pep Hamilton

By Nate Ulrich
Beacon Journal sports writer

Published: January 20, 2017 - 05:22 PM

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