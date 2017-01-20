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Browns coach Hue Jackson plans to use Senior Bowl as trial run to gauge whether he needs to replace Pep Hamilton

By Nate Ulrich
Beacon Journal sports writer

Published: January 20, 2017 - 05:22 PM

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INDEPENDENCE: It isn’t just the losing that has Cavaliers coach Tyronn Lue aggravated. It’s all of the drama that accompanies it. The Cavs have lost three in a row and six-of-eight entering Friday’s home game against the Brooklyn Nets and Lue is tired of talking about the roster, trade rumors and LeBron James’ remarks this week.

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