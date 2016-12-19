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Browns coach Hue Jackson says he’ll stick with Robert Griffin III as starting QB, but won’t hesitate to replace him with Cody Kessler

By Nate Ulrich
Beacon Journal sports writer

Published: December 19, 2016 - 05:45 PM
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Cleveland Browns quarterback Robert Griffin III (10) stiff arms Buffalo Bills outside linebacker Jerry Hughes (55) during the first half of a game, Sunday in Orchard Park, N.Y. (AP Photo/Jeffrey T. Barnes)

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