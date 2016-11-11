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Browns coach Hue Jackson says owners support him in midst of season he ‘never could have dreamt’ would be this bad

By Nate Ulrich
Beacon Journal sports writer

Published: November 11, 2016 - 03:39 PM
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Cleveland Browns head coach Hue Jackson works the sidelines in the first half of a game against the New York Jets in Oct. 2016, in Cleveland. (AP Photo/Ron Schwane)


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