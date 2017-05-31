All CATEGORIES
☰ Menu

Browns coach Hue Jackson says QB Brock Osweiler is ‘pleasant surprise’ who looks ‘much better’ than he did last season

By Nate Ulrich
Beacon Journal sports writer

Published: May 31, 2017 - 04:57 PM | Updated: June 1, 2017 - 10:16 AM
RELATED STORIES

MORE IN SPORTS

Coach Hue Jackson on Browns reportedly showing interest in free-agent receiver Jeremy Maclin: ‘That’s a good thing’ - 4:09 PM

BEREA: Coach Hue Jackson likes the idea of the Browns pursuing Jeremy Maclin, the best wide receiver on the open market.

perkins31cut_04
Cleveland Clinic partnership is latest endeavor for Revere graduate Caleb Perkins, a year after surviving cardiac arrest on track
tribe06
Indians rookie Bradley Zimmer exemplifies what scouting departments hope for developing prospects
marla06_01
Marla Ridenour: As LeBron James’ help wilts under pressure, Cavaliers find themselves in familiar position from his first incarnation
Indians notebook: Francisco Lindor remains first in All-Star voting; Danny Salazar placed on disabled list - 6:46 PM
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

Prev Next