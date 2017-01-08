All CATEGORIES
☰ Menu

Browns

Browns coach Hue Jackson strays from continuity to hire Gregg Williams as leader of defense: ‘It’s about trying to be the best’

By Nate Ulrich
Beacon Journal sports writer

Published: January 8, 2017 - 03:31 PM | Updated: January 9, 2017 - 11:24 AM
Pinterest Pinterest
Instagram

In this Aug. 1, 2015, file photo, St. Louis Rams defensive coordinator Gregg Williams (left) talks with middle linebacker James Laurinaitis during NFL football training camp in St. Louis. The Cleveland Browns have hired Williams to fix a defense that was among the NFL's worst in 2016. (AP Photo/Jeff Roberson, File)


MORE IN SPORTS

browns09_02 Jeff Roberson - AP
Browns coach Hue Jackson strays from continuity to hire Gregg Williams as leader of defense: ‘It’s about trying to be the best’

The Browns formally announced they hired Gregg Williams as their defensive coordinator and fired Ray Horton late Sunday morning less than two hours before the Miami Dolphins and Pittsburgh Steelers began their playoff game.

blackledge05cut_03
Todd Blackledge finds time to weave schedules as ESPN football analyst, North Canton Hoover basketball coach
cavs09web
Cavaliers 120, Suns 116: Cavs lose big lead but hold on to eclipse Suns
tribe09_02
The trickle-down effect of signing Edwin Encarnacion on the Indians’ roster
Cavaliers notebook: Kyle Korver joins Cavs in Phoenix, can’t play until Hawks satisfy obligations of trade
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next