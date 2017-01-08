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Browns coach Hue Jackson strays from continuity to hire Gregg Williams as leader of defense: ‘It’s about trying to be the best’

By Nate Ulrich
Beacon Journal sports writer

Published: January 8, 2017 - 03:31 PM | Updated: January 9, 2017 - 05:03 PM
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In this Aug. 1, 2015, file photo, St. Louis Rams defensive coordinator Gregg Williams (left) talks with middle linebacker James Laurinaitis during NFL football training camp in St. Louis. The Cleveland Browns have hired Williams to fix a defense that was among the NFL's worst in 2016. (AP Photo/Jeff Roberson, File)


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