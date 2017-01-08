Browns coach Hue Jackson strays from continuity to hire Gregg Williams as leader of defense: ‘It’s about trying to be the best’

PHA+VGhlIEJyb3ducyBmb3JtYWxseSBhbm5vdW5jZWQgdGhleSBoaXJlZCBHcmVnZyBXaWxsaWFt
cyBhcyB0aGVpciBkZWZlbnNpdmUgY29vcmRpbmF0b3IgYW5kIGZpcmVkIFJheSBIb3J0b24gbGF0
ZSBTdW5kYXkgbW9ybmluZyBsZXNzIHRoYW4gdHdvIGhvdXJzIGJlZm9yZSB0aGUgTWlhbWkgRG9s
cGhpbnMgYW5kIFBpdHRzYnVyZ2ggU3RlZWxlcnMgYmVnYW4gdGhlaXIgcGxheW9mZiBnYW1lLjwv
cD48cD5JZiB0aGUgQnJvd25zIG91c3RpbmcgY29hY2hlcyB3aGlsZSBvdGhlciB0ZWFtcyBjb21w
ZXRlIGluIHRoZSBwb3N0c2Vhc29uIGRvZXNuJiM4MjE3O3QgZXZva2UgZmVlbGluZ3Mgb2YgJiM4
MjIwO2hlcmUgd2UgZ28gYWdhaW4sJiM4MjIxOyBub3RoaW5nIHdpbGwuIEFmdGVyIGFsbCwgdGhl
IG9yZ2FuaXphdGlvbiB3aXRoIGEgMTQteWVhciBwbGF5b2ZmIGRyb3VnaHQgaGFzbiYjODIxNzt0
IGdvbmUgd2l0aG91dCBhIGhlYWQgY29hY2hpbmcgb3IgY29vcmRpbmF0b3IgY2hhbmdlIHNpbmNl
IHRoZSBvZmZzZWFzb24gYWZ0ZXIgdGhlIDIwMDkgc2Vhc29uLjwvcD48cD5TdGlsbCwgY29hY2gg
SHVlIEphY2tzb24gaXMgY29udmluY2VkIGZvcnNha2luZyBjb250aW51aXR5IG9uIGhpcyBkZWZl
bnNpdmUgc3RhZmYgd2FzIGEgbmVjZXNzYXJ5IGV2aWwgaW4gdGhlIGFmdGVybWF0aCBvZiBhIDEt
MTUgc2Vhc29uLiBIZSBzYWlkIHRoZSBtb3ZlcyB3ZXJlIGhpcyBkZWNpc2lvbnMgYW5kIHRoYW5r
ZWQgdGhlIHJlc3Qgb2YgdGhlIG9yZ2FuaXphdGlvbiBmb3IgYWxsb3dpbmcgaGltIHRvIGV4ZWN1
dGUgdGhlbS48L3A+PHA+JiM4MjIwO0kga25vdyB3aGF0IGl0IGxvb2tzIGxpa2UsIGFuZCBJIGtu
b3cgd2hhdCBpdCBmZWVscyBsaWtlLCYjODIyMTsgSmFja3NvbiBzYWlkIFN1bmRheSBhZnRlcm5v
b24gZHVyaW5nIGEgY29uZmVyZW5jZSBjYWxsLiAmIzgyMjA7RXZlcnlib2R5IFtzYXlzXSwgJiM4
MjE2O0hlcmUgYXJlIHRoZSBCcm93bnMgYWdhaW4sIGNoYW5naW5nIG91dCBbY29hY2hlc10uJiM4
MjE3OyBCdXQgaXQmIzgyMTc7cyBub3QgYWJvdXQgdGhhdC4gSXQmIzgyMTc7cyBhYm91dCB0cnlp
bmcgdG8gYmUgdGhlIGJlc3Qgd2UgY2FuIGJlIGV2ZXJ5d2hlcmUuPC9wPjxwPiYjODIyMDtJIGdl
dCB3aGF0IGl0IGZlZWxzIGxpa2UgdG8gZXZlcnlib2R5LCBhbmQgSSByZXNwZWN0IHRoYXQuIEJ1
dCBhdCB0aGUgc2FtZSB0aW1lLCBJIHRoaW5rIGV2ZXJ5Ym9keSB3b3VsZCBiZSBkaXNhcHBvaW50
ZWQgaWYgSSBkaWRuJiM4MjE3O3QsIGFzIGEgbGVhZGVyLCBtYWtlIHRvdWdoIGRlY2lzaW9ucyB0
aGF0IEkgdGhpbmsgd2FzIGdvaW5nIHRvIGdldCB1cyB0byB3aGVyZSB3ZSB3YW50IHRvIGdvLCB0
b28uIEl0IGdvZXMgYm90aCB3YXlzLCBzbyB5b3UmIzgyMTc7cmUga2luZCBvZiBkYW1uZWQgaWYg
eW91IGRvLCBkYW1uZWQgaWYgeW91IGRvbiYjODIxNzt0LCBhbmQgSSBkb24mIzgyMTc7dCB3b3Jy
eSBhYm91dCB0aGF0LiBJJiM4MjE3O20gd29ycmllZCBhYm91dCBnZXR0aW5nIHRoaXMgb3JnYW5p
emF0aW9uLCB0aGlzIGZvb3RiYWxsIHRlYW0sIHRoaXMgY29hY2hpbmcgc3RhZmYgYXMgZ29vZCBh
cyBJIGNhbiBnZXQgaXQuJiM4MjIxOzwvcD48cD5KYWNrc29uIHNhaWQgaGUgYWdvbml6ZWQgb3Zl
ciBoaXMgZGVjaXNpb24gdG8gZmlyZSBIb3J0b24gYnV0IGJlbGlldmVzIFdpbGxpYW1zIGlzIGJl
dHRlciBzdWl0ZWQgdG8gaGVscCBjcmVhdGUgdGhlIHJpZ2h0IGVudmlyb25tZW50IGZvciB3aW5u
aW5nIGEgY2hhbXBpb25zaGlwLjwvcD48cD4mIzgyMjA7SSB0aGluayBoZSYjODIxNztzIG9uZSBv
ZiB0aGUgYmV0dGVyIGNvb3JkaW5hdG9ycyBpbiB0aGUgTmF0aW9uYWwgRm9vdGJhbGwgTGVhZ3Vl
LCBhbmQgSSB0aGluayB0aGF0JiM4MjE3O3MgcHJvdmVuLCYjODIyMTsgSmFja3NvbiBzYWlkLiAm
IzgyMjA7VGhlIGd1eSBoYXMgYSB0b24gb2Ygc2tpbnMgb24gdGhlIHdhbGwsIGRvaW5nIHRoaXMg
aW4gYSBsb3Qgb2YgZGlmZmVyZW50IHBsYWNlcyB3aXRoIGRpZmZlcmVudCBwbGF5ZXJzLCB3aXRo
IGEgbG90IG9mIGRpZmZlcmVudCBzeXN0ZW1zLCBhbmQgSSB0aGluayBJIG5lZWQgZ3Jvd3RoIG92
ZXIgdGhlcmUgW29uIGRlZmVuc2VdIGFzIGZhc3QgYXMgSSBjYW4gZ2V0IGl0LjwvcD48cD4mIzgy
MjA7QnV0IEkgdHJ1bHkgYmVsaWV2ZSBpbiBoaXMgdHJhY2sgcmVjb3JkIGFuZCB3aGF0IGhlJiM4
MjE3O3MgZG9uZS4gW1RoZSBkZWNpc2lvbl0gaHVydHMgc29tZSBwZW9wbGUuIEJ1dCB3aGVuIEkg
bG9vayBhdCBpdCBhdCB0aGUgZW5kIG9mIHRoZSBkYXksIEkgaGF2ZSB0byBkbyB3aGF0IEkgdGhp
bmsgaXMgcmlnaHQgdG8gZ2V0IHVzIHRvIHdoZXJlIHdlIG5lZWQgdG8gYmUsIGFuZCBJIHRoaW5r
IEdyZWdnIGlzIHRoYXQgZ3V5LiYjODIyMTs8L3A+PHA+V2lsbGlhbXMgaGFzIGNvYWNoZWQgaW4g
dGhlIE5GTCBmb3IgMjYgeWVhcnMsIGluY2x1ZGluZyB0aHJlZSBhcyBhIGhlYWQgY29hY2ggb2Yg
dGhlIEJ1ZmZhbG8gQmlsbHMgKDIwMDEtMDMpIGFuZCAxNSBhcyBhIGRlZmVuc2l2ZSBjb29yZGlu
YXRvci4gSGUgaGFzIGd1aWRlZCBhIHRvcC1maXZlIGRlZmVuc2UgZml2ZSB0aW1lcyBhbmQgbGVk
IHRoZSAyMDAwIFRlbm5lc3NlZSBUaXRhbnMgdG8gYSBOby4gMSByYW5raW5nLiA8L3A+PHA+V2ls
bGlhbXMsIDU4LCBhbHNvIHNlcnZlZCBhcyB0aGUgZGVmZW5zaXZlIGNvb3JkaW5hdG9yIG9mIHRo
ZSBOZXcgT3JsZWFucyBTYWludHMgd2hlbiB0aGV5IHdvbiBTdXBlciBCb3dsIFhMSVYgdG8gZW5k
IHRoZSAyMDA5IHNlYXNvbi4gSGUgaGVscGVkIHRoZSBUaXRhbnMgYWR2YW5jZSB0byBTdXBlciBC
b3dsIFhYWElWIGR1cmluZyB0aGUgMTk5OSBzZWFzb24uPC9wPjxwPiYjODIyMDtJIGhhdmUgYSB2
aXNpb24gb2Ygd2hhdCBJIHdhbnQgb3VyIGRlZmVuc2UgdG8gcGxheSBsaWtlIGFuZCBsb29rIGxp
a2UsIGFuZCBJJiM4MjE3O20gZ29pbmcgdG8gZ2V0IHRoYXQsJiM4MjIxOyBzYWlkIEphY2tzb24s
IHdobyBjYWxscyB0aGUgcGxheXMgZm9yIHRoZSBvZmZlbnNlLjwvcD48cD5CdXQgV2lsbGlhbXMm
IzgyMTc7IGJhY2tncm91bmQgYWxzbyBpbmNsdWRlcyB0aGUgTkZMIHN1c3BlbmRpbmcgaGltIGZv
ciB0aGUgMjAxMiBzZWFzb24gYmVjYXVzZSBvZiBoaXMgcm9sZSBpbiB0aGUgU2FpbnRzIGJvdW50
eSBzY2FuZGFsLiBXaWxsaWFtcyByZS1lbnRlcmVkIHRoZSBsZWFndWUgaW4gMjAxMyBhcyBhIHNl
bmlvciBkZWZlbnNpdmUgYXNzaXN0YW50IGZvciB0aGUgVGl0YW5zLCB0aGVuIHNwZW50IHRoZSBw
YXN0IHRocmVlIHNlYXNvbnMgYXMgdGhlIGRlZmVuc2l2ZSBjb29yZGluYXRvciBvZiB0aGUgUmFt
cywgd2hvIG1vdmVkIGZyb20gU3QuIExvdWlzIHRvIExvcyBBbmdlbGVzIGxhc3QgeWVhci48L3A+
PHA+JiM4MjIwO1dlJiM4MjE3O3ZlIGhhZCBjb252ZXJzYXRpb25zIGFib3V0IFt0aGUgYm91bnR5
IHNjYW5kYWxdLCBidXQgSSB0aGluayB0aGF0JiM4MjE3O3MgYmVoaW5kIGhpbSwmIzgyMjE7IEph
Y2tzb24gc2FpZC4gJiM4MjIwO1RoYXQgd2FzIHNvbWUgeWVhcnMgYWdvLiBPYnZpb3VzbHksIGhl
JiM4MjE3O3MgYWxyZWFkeSBwYWlkIHRoZSBwcmljZSBmb3IgdGhhdC4gSSB0aGluayB0aGF0JiM4
MjE3O3MgYmVoaW5kIGhpbSBhcyB3ZWxsLiBXZSB3aWxsIG5vdCBiZSBoYXZpbmcgYSBCb3VudHln
YXRlIHNpdHVhdGlvbiBpbiBDbGV2ZWxhbmQuPC9wPjxwPiYjODIyMDtIZSBpcyBhIGd1eSB3aG8g
cHV0IGhpcyBoZWFkIGRvd24gYW5kIHdlbnQgYmFjayB0byB3b3JrIFthZnRlciBoaXMgc3VzcGVu
c2lvbl0gYW5kIHdlbnQgYmFjayB0byBkb2luZyB3aGF0IGhlIGlzIGV4dHJlbWVseSBnb29kIGF0
LCB3aGljaCBpcyBjb2FjaGluZyBkZWZlbnNlLiBJdCBtZWFucyB0aGF0IHNvbWVvbmUgZ2F2ZSBo
aW0gYW4gb3Bwb3J0dW5pdHkgdG8gZ2V0IGJhY2sgdG8gd2hlcmUgaGUgbmVlZGVkIHRvIGJlLCBh
bmQgaGUgaGFzIHNob3duIHRoYXQgaGUgaXMgc3RpbGwgYSB2ZXJ5IGdvb2QgZGVmZW5zaXZlIG1p
bmQgZnJvbSBiZWZvcmUgYWxsIHRoYXQuJiM4MjIxOzwvcD48cD5BbHRob3VnaCB0aGUgUmFtcyBm
aXJlZCBjb2FjaCBKZWZmIEZpc2hlciBvbiBEZWMuIDEyIGFuZCBmaW5pc2hlZCB0aGUgMjAxNiBz
ZWFzb24gNC0xMiwgdGhlaXIgZGVmZW5zZSBwbGF5ZWQgd2VsbCBmb3IgdGhlIG1vc3QgcGFydC4g
SXQgcmFua2VkIG5pbnRoIGFtb25nIDMyIHRlYW1zIGluIHlhcmRzIGFsbG93ZWQgcGVyIGdhbWUg
KDMzNyksIDEwdGggaW4gcGFzc2luZyB5YXJkcyBnaXZlbiB1cCBhIGdhbWUgKDIzMy4zKSwgMTZ0
aCBpbiBydXNoaW5nIHlhcmRzIHN1cnJlbmRlcmVkIHBlciBnYW1lICgxMDMuOCkgYW5kIDIzcmQg
aW4gcG9pbnRzIHlpZWxkZWQgYSBnYW1lICgyNC42KS48L3A+PHA+VGhlIEJyb3ducyBkZWZlbnNl
IHJhbmtlZCAzMXN0IGluIHlhcmRzIGFsbG93ZWQgcGVyIGdhbWUgKDM5Mi40KSwgMjFzdCBpbiBw
YXNzaW5nIHlhcmRzIGdpdmVuIHVwIHBlciBnYW1lICgyNDkuOCksIDMxc3QgaW4gcnVzaGluZyB5
YXJkcyBzdXJyZW5kZXJlZCBhIGdhbWUgKDE0Mi43KSBhbmQgMzB0aCBpbiBwb2ludHMgeWllbGRl
ZCBwZXIgZ2FtZSAoMjguMykgdW5kZXIgSG9ydG9uJiM4MjE3O3MgZ3VpZGFuY2UgZHVyaW5nIHRo
ZSAyMDE2IHNlYXNvbi48L3A+PHA+QXMgYSByZXN1bHQsIEhvcnRvbiBiZWNhbWUgYSBvbmUtYW5k
LWRvbmUgZGVmZW5zaXZlIGNvb3JkaW5hdG9yIGluIENsZXZlbGFuZCBmb3IgdGhlIHNlY29uZCB0
aW1lLiBUaGUgQnJvd25zIGFsc28gbGV0IGhpbSBnbyBhZnRlciB0aGUgMjAxMyBzZWFzb24gd2hl
biB0aGV5IGZpcmVkIGNvYWNoIFJvYiBDaHVkemluc2tpLjwvcD48cD5KYWNrc29uIHdvdWxkbiYj
ODIxNzt0IGNvbW1pdCB0byB0aGUgQnJvd25zIHJ1bm5pbmcgYSBwYXJ0aWN1bGFyIHNjaGVtZSBu
ZXh0IHNlYXNvbiwgYnV0IFdpbGxpYW1zIGhhcyB0cmFkaXRpb25hbGx5IGVtcGxveWVkIGEgNC0z
IGJhc2UgZGVmZW5zZS4gVGhlIHN5c3RlbSBoYXMgc2lnbmlmaWNhbnQgZGlmZmVyZW5jZXMgZnJv
bSBIb3J0b24mIzgyMTc7cyBzY2hlbWUsIHdoaWNoIGZlYXR1cmVzIGEgMy00IGJhc2UgZGVmZW5z
ZS48L3A+PHA+QWJvdmUgYWxsLCBKYWNrc29uIGlzIGltcHJlc3NlZCB3aXRoIHRoZSBzdHlsZSBv
ZiBXaWxsaWFtcyYjODIxNzsgZGVmZW5zZXMgYW5kIGhpcyBhYmlsaXR5IHRvIGFkYXB0IGhpcyBz
eXN0ZW0gdG8gdGhlIHBsYXllcnMgaGUgaGFzIG9uIHRoZSByb3N0ZXIuPC9wPjxwPiYjODIyMDtb
SGlzIGRlZmVuc2VzIGFyZV0gdmVyeSBhZ2dyZXNzaXZlLCBhdHRhY2tpbmcsJiM4MjIxOyBKYWNr
c29uIHNhaWQuICYjODIyMDtUaGV5IG1ha2UgeW91IGdvIHRoZSBsb25nLCBoYXJkIHJvdXRlIHRv
IHNjb3JlIHRvdWNoZG93bnMuIEkgdGhpbmsgdGhhdCYjODIxNztzIHdoYXQgcGxheWluZyBmb290
YmFsbCBpbiB0aGUgTmF0aW9uYWwgRm9vdGJhbGwgTGVhZ3VlIGlzIGFsbCBhYm91dC4gSSB0aGlu
ayBoaXMgZGVmZW5zZXMgZGVtb25zdHJhdGVkIHRoYXQgdGhleSB0YWNrbGUgd2VsbCBhbmQgdGhh
dCB0aGUgYmFsbCBpcyBub3QgdGhyb3duIG92ZXIgdGhlaXIgaGVhZHMgYSB0b24uIEkgdGhpbmsg
aW4gb3JkZXIgdG8gYmUgYSByZWFsbHkgZ29vZCBkZWZlbnNlLCB0aGUgY2hhcmFjdGVyaXN0aWNz
IEkganVzdCBtZW50aW9uZWQsIHlvdSYjODIxNzt2ZSBnb3QgdG8gaGF2ZS4mIzgyMjE7PC9wPjxw
Pk1lYW53aGlsZSwgbW9yZSBjaGFuZ2VzIGFyZSBsb29taW5nIGJlY2F1c2UgV2lsbGlhbXMgd2ls
bCBicmluZyBhdCBsZWFzdCBhIGZldyBkZWZlbnNpdmUgYXNzaXN0YW50cyB3aXRoIGhpbSB0byB0
aGUgQnJvd25zIGFuZCBwYXJ0IHdpdGggYXQgbGVhc3Qgc29tZSBvZiBIb3J0b24mIzgyMTc7cyB0
b3AgbGlldXRlbmFudHMuIDwvcD48cD4mIzgyMjA7SSBkb24mIzgyMTc7dCB0aGluayB5b3UgY2Fu
IGV4cGVjdCBhIHdob2xlIG5ldyBkZWZlbnNpdmUgc3RhZmYsJiM4MjIxOyBKYWNrc29uIHNhaWQu
ICYjODIyMDtCdXQgSSYjODIxNzttIGdvaW5nIHRvIGFsbG93IGhpbSB0byBicmluZyBzb21lIGd1
eXMgdGhhdCBJIHRoaW5rIGFyZSBnb2luZyB0byBoZWxwIHNlbGwgdGhlIG1lc3NhZ2UgYW5kIHdo
YXQgd2UmIzgyMTc7cmUgdHJ5aW5nIHRvIGNyZWF0ZSBvdmVyIHRoZXJlIG9uIGRlZmVuc2UuJiM4
MjIxOzwvcD48cD5OYXRlIFVscmljaCBjYW4gYmUgcmVhY2hlZCBhdCA8YSBocmVmPSJtYWlsdG86
bnVscmljaEB0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbSI+bnVscmljaEB0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNv
bTwvYT4uIFJlYWQgdGhlIEJyb3ducyBibG9nIGF0IDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cub2hpby5j
b20vYnJvd25zIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+d3d3Lm9oaW8uY29tL2Jyb3duczwvYT4uIEZvbGxv
dyBoaW0gb24gVHdpdHRlciBhdCA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3LnR3aXR0ZXIuY29tL05hdGVV
bHJpY2hBQkoiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj53d3cudHdpdHRlci5jb20vTmF0ZVVscmljaEFCSjwv
YT4gYW5kIG9uIEZhY2Vib29rIDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL2Fiai5z
cG9ydHMiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj53d3cuZmFjZWJvb2suY29tL2Fiai5zcG9ydHM8L2E+Ljwv
cD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.