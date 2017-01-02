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Browns coach Hue Jackson vows to deliver QB who’ll ‘play winning, championship football’

By Nate Ulrich
Beacon Journal sports writer

Published: January 2, 2017 - 09:15 PM | Updated: January 3, 2017 - 03:22 PM
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Cleveland Browns head coach Hue Jackson speaks during a news conference after an NFL football game against the New York Giants, Sunday, Nov. 27, 2016, in Cleveland. (AP Photo/David Richard)

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