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Browns coach Hue Jackson wants to immediately dive into offseason work, hopes ‘everybody has a fire in their belly to change’ losing ways

By Nate Ulrich
Beacon Journal sports writer

Published: January 1, 2017 - 08:59 PM | Updated: January 1, 2017 - 09:07 PM
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Cleveland Browns head coach Hue Jackson stands on the sideline during the first half of a game against the Pittsburgh Steelers in Pittsburgh, Sunday. (AP Photo/Don Wright)

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