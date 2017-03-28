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Browns coach Hue Jackson wants to keep No. 1 pick, says ‘there’s no question’ edge rusher Myles Garrett in discussion

By Nate Ulrich
Beacon Journal sports writer

Published: March 28, 2017 - 04:46 PM | Updated: March 29, 2017 - 01:59 PM
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Texas A&M defensive lineman Myles Garrett (15) makes a one-handed sack as he pulls down UTSA quarterback Jared Johnson (15) during the third quarter of a game Nov. 19, 2016, in College Station, Texas. (AP Photo/Sam Craft)


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