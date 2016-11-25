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Browns cornerback Joe Haden agrees he’s having average season, expects more as he prepares to face Odell Beckham Jr.

By Nate Ulrich
Beacon Journal sports writer

Published: November 25, 2016 - 04:41 PM
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In this Oct. 30, file photo, Cleveland Browns Joe Haden defends NY Jets' Brandon Marshall during the third quarter at FirstEnergy Stadium in Cleveland. The Browns lost the game 31-28. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)


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