Browns could fire defensive coordinator Ray Horton soon, replace him with Gregg Williams

PHA+QnJvd25zIGRlZmVuc2l2ZSBjb29yZGluYXRvciBSYXkgSG9ydG9uIGFwcGVhcnMgdG8gYmUg
dGhlIGZhbGwgZ3V5IGZvciBhIDEtMTUgc2Vhc29uLjwvcD48cD5UaGUgQnJvd25zIGhhdmUgZGlz
Y3Vzc2VkIGZpcmluZyBIb3J0b24gZm9yIGEgZmV3IGRheXMgYW5kIGNvdWxkIG1ha2UgdGhlIG1v
dmUgc29vbi48L3A+PHA+VGhlIHByZXN1bXB0aXZlIGZhdm9yaXRlIHRvIHJlcGxhY2UgaGltIGlz
IExvcyBBbmdlbGVzIFJhbXMgZGVmZW5zaXZlIGNvb3JkaW5hdG9yIEdyZWdnIFdpbGxpYW1zLjwv
cD48cD5BbGV4IE1hcnZleiBvZiBTcG9ydGluZyBOZXdzIHJlcG9ydGVkIEZyaWRheSB0aGUgQnJv
d25zIGFyZSBtYWtpbmcgYSBjaGFuZ2UgYXQgZGVmZW5zaXZlIGNvb3JkaW5hdG9yIGFuZCBhZGRl
ZCBXaWxsaWFtcyBoYWQgYmVlbiBvZmZlcmVkIHRoZSBqb2IgYW5kIERlbnZlciBCcm9uY29zIGRl
ZmVuc2l2ZSBjb29yZGluYXRvciBXYWRlIFBoaWxsaXBzIGFsc28gaGFkIGJlZW4gY29udGFjdGVk
IGFib3V0IHRoZSB2YWNhbmN5LjwvcD48cD5XaWxsaWFtcyBoYXMgdW50aWwgTW9uZGF5IHRvIGRl
Y2lkZSB3aGV0aGVyIGhlJiM4MjE3O2xsIGFjY2VwdCB0aGUgam9iLCBhY2NvcmRpbmcgdG8gdGhl
IHJlcG9ydC48L3A+PHA+VGhlIFJhbXMgYW5kIEJyb25jb3MgYXJlIGNvbmR1Y3RpbmcgaGVhZC1j
b2FjaGluZyBzZWFyY2hlcy4gVGhlIFJhbXMgZmlyZWQgSmVmZiBGaXNoZXIgZHVyaW5nIHRoZSBz
ZWFzb24sIGFuZCBHYXJ5IEt1YmlhayByZXRpcmVkIHRoaXMgd2VlayBhcyBjb2FjaCBvZiB0aGUg
QnJvbmNvcy48L3A+PHA+SW4gY29hY2ggSHVlIEphY2tzb24mIzgyMTc7cyBmaXJzdCB5ZWFyIGlu
IGNoYXJnZSBvZiB0aGUgQnJvd25zLCB0aGV5IHNldCBhIGZyYW5jaGlzZSByZWNvcmQgZm9yIG1v
c3QgbG9zc2VzIGluIGEgc2Vhc29uLCBzbyBpdCYjODIxNztzIG5vdCBzaG9ja2luZyB0aGF0IGhl
IHdvdWxkIGxvb2sgdG8gc2hha2UgdXAgaGlzIGNvYWNoaW5nIHN0YWZmLjwvcD48cD5PbiBNb25k
YXksIEphY2tzb24gc2FpZCBoZSB3b3VsZCAmIzgyMjA7dGFrZSBhIGxvb2sgYXQgaXQgYWxsJiM4
MjIxOyB3aGVuIGFza2VkIHdoZXRoZXIgaGUgcGxhbm5lZCB0byBtYWtlIGNoYW5nZXMgdG8gaGlz
IHN0YWZmLjwvcD48cD5VbmRlciBIb3J0b24sIHRoZSBkZWZlbnNlIHJhbmtlZCAzMXN0IG91dCBv
ZiAzMiB0ZWFtcyBpbiB5YXJkcyBhbGxvd2VkIHBlciBnYW1lICgzOTIuNCkgYW5kIDMwdGggaW4g
cG9pbnRzIHN1cnJlbmRlcmVkIHBlciBnYW1lICgyOC4zKS4gSXQgcmFua2VkIDIxc3QgaW4gcGFz
c2luZyB5YXJkcyBnaXZlbiB1cCBwZXIgZ2FtZSAoMjQ5LjgpIGFuZCAzMXN0IGluIHJ1c2hpbmcg
eWFyZHMgc3VycmVuZGVyZWQgYSBnYW1lICgxNDIuNykuPC9wPjxwPldoZW5ldmVyIGEgY29vcmRp
bmF0b3IgaXMgZmlyZWQsIHNldmVyYWwgYXNzaXN0YW50cyBhcmUgdXN1YWxseSBvdXN0ZWQsIHRv
by48L3A+PHA+SG9ydG9uIHVzZWQgYSAzLTQgYmFzZSBkZWZlbnNlIGluIGhpcyBtdWx0aS1mcm9u
dCBzY2hlbWUuIFdpbGxpYW1zIGVtcGxveXMgYSA0LTMgYmFzZSwgYW5kIFBoaWxsaXBzIHVzZXMg
YSAzLTQgYmFzZS48L3A+PHA+V2lsbGlhbXMgYW5kIFBoaWxsaXBzIGFyZSBmb3JtZXIgaGVhZCBj
b2FjaGVzIHdpdGggU3VwZXIgQm93bCB3aW5zIGFzIGRlZmVuc2l2ZSBjb29yZGluYXRvcnMuPC9w
PjxwPldpbGxpYW1zLCA1OCwgaGFzIHRocmVlIHNlYXNvbnMgYXMgaGVhZCBjb2FjaCBvZiB0aGUg
QnVmZmFsbyBCaWxscyAoMjAwMS0wMykgYW5kIDE1IHNlYXNvbnMgYXMgYW4gTkZMIGRlZmVuc2l2
ZSBjb29yZGluYXRvciBvbiBoaXMgcmVzdW1lLiBIZSBndWlkZWQgdGhlIE5ldyBPcmxlYW5zIFNh
aW50cyBkZWZlbnNlIHdoZW4gdGhleSB3b24gdGhlIFN1cGVyIEJvd2wgdG8gZW5kIHRoZSAyMDA5
IHNlYXNvbi4gVGhlIE5GTCBzdXNwZW5kZWQgV2lsbGlhbXMgZm9yIHRoZSAyMDEyIHNlYXNvbiBm
b3IgaGlzIHJvbGUgaW4gdGhlIFNhaW50cyYjODIxNzsgYm91bnR5IHNjYW5kYWwuPC9wPjxwPlBo
aWxsaXBzLCA2OSwgc2VydmVkIGFzIHRoZSBoZWFkIGNvYWNoIG9mIHRoZSBCcm9uY29zICgxOTkz
LTk0KSwgQmlsbHMgKDE5OTgtMjAwMCkgYW5kIERhbGxhcyBDb3dib3lzICgyMDA3LTEwKS4gSGUg
aGFzIHNwZW50IDI1IHNlYXNvbnMgYXMgYW4gTkZMIGRlZmVuc2l2ZSBjb29yZGluYXRvci4gSGUg
Z3VpZGVkIHRoZSBCcm9uY29zIGRlZmVuc2Ugd2hlbiB0aGV5IHdvbiB0aGUgU3VwZXIgQm93bCBs
YXN0IHNlYXNvbi48L3A+PHA+VGhpcyB3b3VsZCBiZSB0aGUgc2Vjb25kIHRpbWUgSG9ydG9uIGhh
cyBiZWNvbWUgYSBvbmUtYW5kLWRvbmUgY29vcmRpbmF0b3Igd2l0aCB0aGUgQnJvd25zLiBIZSBs
ZWQgdGhlaXIgZGVmZW5zZSBpbiAyMDEzIGJ1dCB3YXMgbGV0IGdvIGFmdGVyIHRoZSBzZWFzb24g
d2hlbiBjb2FjaCBSb2IgQ2h1ZHppbnNraSB3YXMgZmlyZWQuPC9wPjxwPkFsdGhvdWdoIEphY2tz
b24ga2VwdCBoaXMgam9iIGFmdGVyIHdpbm5pbmcganVzdCBvbmUgZ2FtZSwgSG9ydG9uJiM4MjE3
O3MgZXhpdCB3b3VsZCBlbmQgYW55IG5vdGlvbiBvZiBjb250aW51aXR5IGZvciB0aGUgQnJvd25z
IHRoaXMgb2Zmc2Vhc29uLiBUaGUgb3JnYW5pemF0aW9uIGhhc24mIzgyMTc7dCBnb25lIHdpdGhv
dXQgYSBoZWFkIGNvYWNoaW5nIG9yIGNvb3JkaW5hdG9yIGNoYW5nZSBzaW5jZSB0aGUgb2Zmc2Vh
c29uIGFmdGVyIHRoZSAyMDA5IHNlYXNvbi48L3A+PHA+TmF0ZSBVbHJpY2ggY2FuIGJlIHJlYWNo
ZWQgYXQgPGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOm51bHJpY2hAdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb20iPm51bHJp
Y2hAdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb208L2E+LiBSZWFkIHRoZSBCcm93bnMgYmxvZyBhdCA8YSBo
cmVmPSJodHRwOi8vd3d3Lm9oaW8uY29tL2Jyb3ducyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPnd3dy5vaGlv
LmNvbS9icm93bnM8L2E+LiBGb2xsb3cgaGltIG9uIFR3aXR0ZXIgYXQgPGEgaHJlZj0iaHR0cDov
L3d3dy50d2l0dGVyLmNvbS9OYXRlVWxyaWNoQUJKIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+d3d3LnR3aXR0
ZXIuY29tL05hdGVVbHJpY2hBQko8L2E+IGFuZCBvbiBGYWNlYm9vayA8YSBocmVmPSJodHRwOi8v
d3d3LmZhY2Vib29rLmNvbS9hYmouc3BvcnRzIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+d3d3LmZhY2Vib29r
LmNvbS9hYmouc3BvcnRzPC9hPi48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.