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Browns could fire defensive coordinator Ray Horton soon, replace him with Gregg Williams

By Nate Ulrich
Beacon Journal sports writer

Published: January 6, 2017 - 06:08 PM
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Los Angeles Rams defensive coordinator Gregg Williams on the sidelines during the second half of a game against the New England Patriots, Dec. 4, 2016, in Foxborough, Mass. (AP Photo/Steven Senne)


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