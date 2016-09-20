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Browns cut defensive end John Hughes, linebacker Scooby Wright and sign center Austin Reiter, quarterback Charlie Whitehurst

By Nate Ulrich
Beacon Journal sports writer

Published: September 20, 2016 - 04:58 PM | Updated: September 21, 2016 - 10:04 AM
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Cleveland Browns defensive lineman John Hughes III runs drills during practice at the team's training camp facility, June 1, in Berea. (AP Photo/Tony Dejak)

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