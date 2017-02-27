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Browns cut veteran receiver Andrew Hawkins, who took stand on social issues and inspired teammates during time in Cleveland

By Nate Ulrich
Beacon Journal sports writer

Published: February 27, 2017 - 02:11 PM | Updated: February 28, 2017 - 02:26 PM
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Cleveland Browns wide receiver Andrew Hawkins, right, makes a catch as Buffalo Bills cornerback Ronald Darby (28) and cornerback Corey White (30) defend on the play during the second half of an NFL football game, Sunday, Dec. 18, 2016, in Orchard Park, N.Y. (AP Photo/Jeffrey T. Barnes)


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