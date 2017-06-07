Browns D-lineman Desmond Bryant determined to make most of comeback: ‘There’s still a lot left that I want to prove’

PHA+DQoJVW5maW5pc2hlZCBidXNpbmVzcyBkcm92ZSBCcm93bnMgZGVmZW5zaXZlIGxpbmVtYW4g
RGVzbW9uZCBCcnlhbnQgdG8gZmlnaHQgYmFjayBmcm9tIHRoZSBkZXZhc3RhdGluZyBpbmp1cnkg
aGUgc3VmZmVyZWQgbGFzdCBzdW1tZXIuPC9wPg0KPHA+DQoJQW5kIHRoZSB0aG91Z2h0IG9mIG9m
ZmljaWFsbHkgcmVzdW1pbmcgaGlzIE5GTCBjYXJlZXIgU2VwdC4gMTAgaW4gdGhlIHJlZ3VsYXIt
c2Vhc29uIG9wZW5lciBhZ2FpbnN0IHRoZSBQaXR0c2J1cmdoIFN0ZWVsZXJzIGFuZCBxdWFydGVy
YmFjayBCZW4gUm9ldGhsaXNiZXJnZXIga2VwdCBoaW0gZnJvbSBjb250ZW1wbGF0aW5nIHJldGly
ZW1lbnQuPC9wPg0KPHA+DQoJ4oCcSeKAmW0gYSBjb21wZXRpdG9yLCBtYW4uIEkgbG92ZSB0aGlz
IGdhbWUs4oCdIEJyeWFudCBzYWlkIFR1ZXNkYXkgYWZ0ZXIgdGhlIHNldmVudGggcHJhY3RpY2Ug
b2Ygb3JnYW5pemVkIHRlYW0gYWN0aXZpdGllcy4g4oCcTG9uZyBiZWZvcmUgdGhlIEJyb3ducyBl
dmVyIHBhaWQgbWUgdG8gcGxheSBmb290YmFsbCwgSSB3YXMgb3V0IHRoZXJlIGRvaW5nIGl0IGZv
ciBmdW4sIGZvciBmcmVlLiBXaGVuIHRoYXQgd2FzIHRha2VuIGF3YXkgZnJvbSBtZSwgdGhlcmUg
d2FzIG5vdGhpbmcgSSB3YW50ZWQgbW9yZSB0aGFuIHRvIGdldCBpdCBiYWNrLjwvcD4NCjxwPg0K
CeKAnEl04oCZcyBhIGxvbmcgcHJvY2VzcywgYnV0IHlvdeKAmXJlIHNpdHRpbmcgb24gdGhlIHJl
aGFiIHRhYmxlLCBhbmQgeW914oCZcmUgdGhpbmtpbmcgYWJvdXQgdGhhdCBuZXh0IHRpbWUgeW91
IGdldCB0byBnZXQgb24gdGhlIGZpZWxkIGFuZCB5b3UgZ2V0IHRvIHNlZSBCaWcgQmVuIG9uIHRo
aXJkIGRvd24gdGhlIGZpcnN0IHdlZWsgb2YgdGhlIHNlYXNvbi4gVGhhdCB3YXMgbXkgbW90aXZh
dGlvbiB0byBnZXQgYmFjay48L3A+DQo8cD4NCgnigJxJ4oCZdmUgZG9uZSBzb21lIGdvb2QgdGhp
bmdzIGluIHRoaXMgbGVhZ3VlLCBidXQgdGhlcmXigJlzIHN0aWxsIGEgbG90IGxlZnQgdGhhdCBJ
IHdhbnQgdG8gcHJvdmUuIFNvIHRoYXTigJlzIGFub3RoZXIgbW90aXZhdGlvbiBmb3IgbWUgdG8g
Z2V0IGJhY2sgb3V0IHRoZXJlLuKAnTwvcD4NCjxwPg0KCUJyeWFudCBoYXMgYmVlbiBsaW1pdGVk
IGluIE9UQSBwcmFjdGljZXMgYW5kIGhhcyB5ZXQgdG8gcGFydGljaXBhdGUgaW4gdGVhbSBkcmls
bHMsIHRob3VnaCBoZSBpbnNpc3RlZCBoZeKAmWxsIGJlIGdvb2QgdG8gZ28gZm9yIFdlZWsgMSBh
Z2FpbnN0IHRoZSBTdGVlbGVycy48L3A+DQo8cD4NCgnigJxJ4oCZbSByZWFkeSzigJ0gQnJ5YW50
IHNhaWQuPC9wPg0KPHA+DQoJUmVidWlsZGluZyBoaXMgYm9keSB0byByZWFjaCB0aGlzIHBvaW50
IG9uIHRoZSBjb21lYmFjayB0cmFpbCB3YXNu4oCZdCBlYXN5LjwvcD4NCjxwPg0KCUJyeWFudCBz
dWZmZXJlZCBhIHRvcm4gcGVjdG9yYWwgbXVzY2xlIGluIGVhcmx5IEp1bHkgd2hpbGUgd29ya2lu
ZyBvdXQgb24gaGlzIG93biBpbiBwcmVwYXJhdGlvbiBmb3IgdHJhaW5pbmcgY2FtcC4gSGUgaGFk
IHN1cmdlcnkgSnVseSAxMiBhbmQgbWlzc2VkIHRoZSBlbnRpcmUgMjAxNiBzZWFzb24uPC9wPg0K
PHA+DQoJ4oCcVGhleSBsaXRlcmFsbHkgaGFkIHRvIHJlYXR0YWNoIG15IG11c2NsZSzigJ0gaGUg
c2FpZC48L3A+DQo8cD4NCglCcnlhbnQgY29uY2VkZWQgaGlzIGdydWVsaW5nIHJlaGFiaWxpdGF0
aW9uIHByb2Nlc3Mg4oCcc2VlbWVkIGxpa2UgZm9yZXZlcizigJ0gYW5kIGluIHRoZSBtaWRzdCBv
ZiBpdCwgaGUgd2l0bmVzc2VkIHRoZSB3b3JzdCBzZWFzb24gaW4gQnJvd25zIGhpc3RvcnkgYXMg
dGhlIHRlYW0gd2VudCAxLTE1LjwvcD4NCjxwPg0KCeKAnEkgZGVmaW5pdGVseSBmZWx0IGZvciB0
aGUgZ3V5cyB3YXRjaGluZyBob3cgdGhpbmdzIHdlbnQs4oCdIGhlIHNhaWQuIOKAnEkgZGVmaW5p
dGVseSBoYXZlIGEgbG90IG9mIGNvbmZpZGVuY2UgaW4gbXkgYWJpbGl0aWVzIGFuZCB0aGluayBJ
IGNvdWxkIGhhdmUgaGVscGVkLCBidXQgeW91IG5ldmVyIGtub3cu4oCdPC9wPg0KPHA+DQoJV2hh
dOKAmXMgaW1wb3J0YW50IG5vdyBpcyBCcnlhbnQgaXMgYmFjayBvbiB0aGUgcHJhY3RpY2UgZmll
bGQgYW5kIHBvaXNlZCB0byBhaWQgdGhlIEJyb3ducyB0aGlzIGZhbGwuIEhlIHJldHVybmVkIHRv
IHByYWN0aWNlIGxhc3Qgd2VlayBkdXJpbmcgdGhlIHNlY29uZCBzZXQgb2YgT1RBcy48L3A+DQo8
cD4NCgnigJxJdOKAmXMgYW4gYW1hemluZyBmZWVsaW5nLOKAnSBzYWlkIEJyeWFudCwgd2hvIGFs
c28gdW5kZXJ3ZW50IGEgY2FyZGlhYyBhYmxhdGlvbiBsYXRlIGluIHRoZSAyMDEzIHNlYXNvbiB0
byBmaXggYW4gaXJyZWd1bGFyIGhlYXJ0YmVhdC4g4oCcSSB3YXMgYXdheSBmcm9tIHRoaXMgZ2Ft
ZSBJIGZlZWwgbGlrZSBmb3IgdG9vIGxvbmcsIGJ1dCB0aGF0IGlzIHBhcnQgb2YgdGhlIGdhbWUu
IFlvdSBnZXQgaW5qdXJlZCwgYW5kIGl04oCZcyBhYm91dCBob3cgeW91IHJlc3BvbmQuPC9wPg0K
PHA+DQoJ4oCcTXkgYm9keSBmZWVscyBncmVhdC4gT25lIG9mIHRoZSB1bmZvcmVzZWVuIGJlbmVm
aXRzIG9mIG5vdCBwbGF5aW5nIGxhc3Qgc2Vhc29uIGlzIEkgZ290IGEgY2hhbmNlIHRvIGtpbmQg
b2YgaGVhbCB1cCB0aGUgcmVzdCBvZiBteSBib2R5IGFzIHdlbGwuIEkgcmVhbGx5IGRvIGZlZWwg
Z3JlYXQu4oCdPC9wPg0KPHA+DQoJQ29hY2ggSHVlIEphY2tzb24gc2VlbWVkIHJlbGlldmVkIGJ5
IEJyeWFudOKAmXMgcmV0dXJuLiBKYWNrc29uIGNhbGxlZCBCcnlhbnQg4oCcb25lIG9mIHRoZSBt
aXNzaW5nIGxpbmtzIGluIG91ciBmb290YmFsbCB0ZWFt4oCdIGluIDIwMTYgYW5kIHByZWRpY3Rl
ZCB0aGUgc2V2ZW4teWVhciB2ZXRlcmFuIHdvdWxkIOKAnGdpdmUgdXMgYSBodWdlIGJvb3N04oCd
IHRoaXMgeWVhciBpZiBoZSB3ZXJlIHRvIHJldHVybiB0byBmb3JtLjwvcD4NCjxwPg0KCUJyeWFu
dCBzYWlkIGhlIGVzdGFibGlzaGVkIGEgc3BlY2lhbCBjb25uZWN0aW9uIHdpdGggSmFja3NvbiB3
aGVuIHRoZWlyIHRlbnVyZXMgd2l0aCB0aGUgT2FrbGFuZCBSYWlkZXJzIG92ZXJsYXBwZWQgZnJv
bSAyMDEwLTExLiBKYWNrc29uIHdhcyB0aGUgUmFpZGVyc+KAmSBvZmZlbnNpdmUgY29vcmRpbmF0
b3IgaW4gMjAxMCBhbmQgaGVhZCBjb2FjaCBpbiAyMDExLiBCcnlhbnQsIGF0IHRoZSB0aW1lLCB3
YXMgcm91dGluZWx5IGdpdmluZyB0aGUgb2ZmZW5zZSBoZWFkYWNoZXMgaW4gcHJhY3RpY2UgYXMg
YSBtZW1iZXIgb2YgdGhlIHNjb3V0LXRlYW0gZGVmZW5zZS48L3A+DQo8cD4NCgnigJxIdWUgZ290
IHRvIHNlZSBtZSB1cCBjbG9zZSBhbmQgcGVyc29uYWwgZXZlcnkgZGF5IGluIHByYWN0aWNlLOKA
nSBzYWlkIEJyeWFudCwgd2hvIGVudGVyZWQgdGhlIE5GTCBpbiAyMDA5IGFzIGFuIHVuZHJhZnRl
ZCBmcmVlIGFnZW50IGZyb20gSGFydmFyZC4g4oCcVGhlcmUgd2VyZSBkZWZpbml0ZWx5IGEgZmV3
IHRpbWVzIGhlIGhhZCB0byBzdG9wIHRoaW5ncyBhbmQgW3NheV0sIOKAmENhbiBzb21lYm9keSBi
bG9jayB0aGlzIGd1eT/igJkgSSBhcHByZWNpYXRlZCB0aGF0LCBhbmQgYWZ0ZXIgcHJhY3RpY2Us
IGhl4oCZZCBiZSBsaWtlLCDigJhZb3XigJlyZSBkb2luZyBhIGdyZWF0IGpvYiBvdXQgdGhlcmUu
4oCZ4oCdPC9wPg0KPHA+DQoJSmFja3NvbiBzdGlsbCB0aGlua3MgaGlnaGx5IG9mIEJyeWFudCwg
Ni1mb290LTYgYW5kIDMxMCBwb3VuZHMsIGFuZCBjYWxsZWQgaGltIOKAnG9uZSBvZiBteSBmYXZv
cml0ZXMu4oCdPC9wPg0KPHA+DQoJQnJ5YW50IHNhaWQgaGUgZXhwZWN0cyB0byBwcmltYXJpbHkg
cGxheSBkZWZlbnNpdmUgdGFja2xlIGluIHRoZSBzY2hlbWUgb2YgbmV3IEJyb3ducyBkZWZlbnNp
dmUgY29vcmRpbmF0b3IgR3JlZ2cgV2lsbGlhbXMsIGJ1dCBCcnlhbnQgYmVsaWV2ZXMgaGUgd2ls
bCBhbHNvIGxpbmUgdXAgYXQgZW5kIGluIHNvbWUgc2l0dWF0aW9ucy4gSGUgaXMgY29uc2lkZXJl
ZCB0aGUgZWFybHkgZmF2b3JpdGUgdG8gc3RhcnQgYXQgdGFja2xlIG5leHQgdG8gRGFubnkgU2hl
bHRvbi48L3A+DQo8cD4NCglCcnlhbnQgc2FpZCDigJxhIGRpZmZlcmVudCBhdHRpdHVkZeKAnSBj
b3VsZCBiZSBzZW5zZWQgZHVyaW5nIHRoZSBmaXJzdCBtZWV0aW5nIHdpdGggV2lsbGlhbXMsIHNv
IGhl4oCZcyBleGNpdGVkIHRvIHBsYXkgZm9yIGhpbS48L3A+DQo8cD4NCgnigJxIaXMgYXR0ZW50
aW9uIHRvIGRldGFpbCwgaGlzIHJlYWwgcGFzc2lvbiBmb3Igd2hhdCBoZeKAmXMgZG9pbmcsIGl0
IHJlYWxseSBzZXRzIGhpbSBhcGFydCBmcm9tIHNvbWUgb2YgdGhlIG90aGVyIGd1eXMgdGhhdCBJ
4oCZdmUgYmVlbiBjb2FjaGVkIGJ5LOKAnSBCcnlhbnQgc2FpZC4g4oCcU28gSSB0aGluayB0aGF0
4oCZcyByZWFsbHkgdHJhbnNsYXRlZCBvbnRvIHRoZSBmaWVsZCBhcyB3ZWxsLiBZb3UgY2FuIHNl
ZSBpdCB3aGVuIHlvdSB3YXRjaCBwcmFjdGljZS48L3A+DQo8cD4NCgnigJxJdOKAmXMgdGhlIGNv
bXBldGl0aW9uIGxldmVsIG91dCB0aGVyZS4gR3V5cyBkb27igJl0IHdhbnQgaXQgdG8gW2JlIGVh
c3ldLiBUaGV54oCZcmUgb3V0IHRoZXJlIHN0cnVnZ2xpbmcsIGZpZ2h0aW5nIHRvIG1ha2Ugc3Vy
ZSB0aGV54oCZcmUgZG9pbmcgdGhlIHJpZ2h0IHRoaW5nLiBBbnl0aW1lIHlvdSBoYXZlIHRoYXQg
a2luZCBvZiBhY2NvdW50YWJpbGl0eSBvbiB5b3VyIHRlYW0sIHlvdSBjYW4gZGVmaW5pdGVseSBt
YWtlIGdyZWF0IHN0cmlkZXMu4oCdPC9wPg0KPHA+DQoJQnJ5YW50LCAzMSwgaXMgdGhlIHRlYW3i
gJlzIG1vc3QgZXhwZXJpZW5jZWQgZGVmZW5zaXZlIGxpbmVtYW4gYnkgZmFyLiBIZSBsZWQgdGhl
IEJyb3ducyB3aXRoIGEgY2FyZWVyLWhpZ2ggc2l4IHNhY2tzIGluIDIwMTUgYW5kIGhhcyBzdGFy
dGVkIGFsbCA0MSBnYW1lcyBpbiB3aGljaCBoZeKAmXMgYXBwZWFyZWQgc2luY2UgYSBwcmV2aW91
cyByZWdpbWUgc2lnbmVkIGhpbSB0byBhIGZpdmUteWVhciwgJDM0IG1pbGxpb24gY29udHJhY3Qg
aW4gMjAxMy48L3A+DQo8cD4NCglUaGUgQnJvd25zIGFuZCBCcnlhbnQgYWdyZWVkIHRvIGEgbmV3
IGNvbnRyYWN0IGluIFNlcHRlbWJlciBhcyBhIHJlc3VsdCBvZiBoaXMgaW5qdXJ5LiBIZSBoYWQg
YmVlbiBzY2hlZHVsZWQgdG8gbWFrZSAkNiBtaWxsaW9uIGxhc3Qgc2Vhc29uIHVuZGVyIGhpcyBv
cmlnaW5hbCBjb250cmFjdCwgYnV0IGJlY2F1c2UgaGUgbGFuZGVkIG9uIHRoZSBub25mb290YmFs
bCBpbmp1cnkgbGlzdCwgdGhlIEJyb3ducyB3ZXJlbuKAmXQgcmVxdWlyZWQgdG8gcGF5IGhpbS48
L3A+DQo8cD4NCglJbiB0aGUgbmV3IGRlYWwsIHRoZXkgYWdyZWVkIHRvIHBheSBoaW0gJDEuMjUg
bWlsbGlvbiBsYXN0IHNlYXNvbi4gSGUgYWxzbyB0b29rIGEgcGF5IGN1dCBmcm9tICQ3IG1pbGxp
b24gdGhpcyB5ZWFyIHRvICQzIG1pbGxpb24gbm9uLWd1YXJhbnRlZWQsIGJ1dCB0aGUgY29udHJh
Y3QgZ2l2ZXMgaGltIGEgY2hhbmNlIHRvIHJlY291cCB0aGUgJDQgbWlsbGlvbiBoZSBsb3N0IHZp
YSBpbmNlbnRpdmVzLjwvcD4NCjxwPg0KCU9ubHkgZm91ciBwbGF5ZXJzIG9uIHRoZSByb3N0ZXIg
YXJlIDMwIG9yIG9sZGVyOiBCcnlhbnQsIDEwLXRpbWUgUHJvIEJvd2wgbGVmdCB0YWNrbGUgSm9l
IFRob21hcywgMzIsIGd1YXJkIEpvaG4gR3JlY28sIDMyLCBhbmQgcHVudGVyIEJyaXR0b24gQ29s
cXVpdHQsIDMyLjwvcD4NCjxwPg0KCUJyeWFudCBjcmVkaXRzIFJpY2hhcmQgU2V5bW91ciBhbmQg
VG9tbXkgS2VsbHkgZm9yIHRlYWNoaW5nIGhpbSBkdXJpbmcgaGlzIGVhcmx5IGRheXMgd2l0aCB0
aGUgUmFpZGVycyBhbmQgd2FudHMgdG8gbGVhZCB0aGUgeW91bmcgZGVmZW5zaXZlIGxpbmVtZW4g
b2YgdGhlIEJyb3ducywgaW5jbHVkaW5nIE5vLiAxIG92ZXJhbGwgZHJhZnQgcGljayBNeWxlcyBH
YXJyZXR0LjwvcD4NCjxwPg0KCeKAnEkgcmVhbGl6ZSB0aGUgdmFsdWUgaW4gdGhhdCwgYW5kIEni
gJltIGhlcmUgdG8gaGVscCBtYWtlIG15IHRlYW0gYmV0dGVyLOKAnSBCcnlhbnQgc2FpZC4g4oCc
SWYgSSBjYW4gdGFrZSBzb21lIG9mIHRob3NlIGd1eXMgdW5kZXIgbXkgd2luZyBhbmQga2luZCBv
ZiBjb2FjaCB0aGVtIHVwLCB0ZWFjaCB0aGVtIGEgZmV3IHRoaW5ncyB0aGF0IEkgc2VlIGRpZmZl
cmVudGx5IHRoYW4gd2hhdCB0aGV5IG1pZ2h0IGJlIHNlZWluZyByaWdodCBub3csIGlmIEkgYW0g
YWJsZSB0byBkbyB0aGF0LCB3ZSB3aWxsIGJlIGEgYmV0dGVyIHRlYW0uPC9wPg0KPHA+DQoJ4oCc
VGhlcmUgaXMgYSB0cmVtZW5kb3VzIGFtb3VudCBvZiBwb3RlbnRpYWwgZm9yIG91ciBkZWZlbnNp
dmUgbGluZS4gLi4uIEJ1dCB0aGVyZSBpcyBkZWZpbml0ZWx5IGdvaW5nIHRvIGJlIGEgbGVhcm5p
bmcgY3VydmUuIFdlIGhhdmVu4oCZdCB3b3JrZWQgdG9nZXRoZXIgdmVyeSBsb25nLCBhbmQgSSBo
YXZlbuKAmXQgd29ya2VkIHdpdGggdGhlbSByZWFsbHkgYXQgYWxsIHlldC4gV2UgYXJlIGdvaW5n
IHRvIGhhdmUgdG8gZmlndXJlIHRoaW5ncyBvdXQgYW5kIGZpZ3VyZSBvdXQgaG93IHRvIGtpbmQg
b2Ygd29yayB0b2dldGhlciB0byBnZXQgdGhlIG1pc3Npb24gYWNjb21wbGlzaGVkLuKAnTwvcD4N
CjxwPg0KCU5hdGUgVWxyaWNoIGNhbiBiZSByZWFjaGVkIGF0IDxhIGhyZWY9Im1haWx0bzpudWxy
aWNoQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tIj5udWxyaWNoQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tPC9h
Pi4gUmVhZCB0aGUgQnJvd25zIGJsb2cgYXQgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy5vaGlvLmNvbS9i
cm93bnMiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj53d3cub2hpby5jb20vYnJvd25zPC9hPi4gRm9sbG93IGhp
bSBvbiBUd2l0dGVyIGF0IDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cudHdpdHRlci5jb20vTmF0ZVVscmlj
aEFCSiIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPnd3dy50d2l0dGVyLmNvbS9OYXRlVWxyaWNoQUJKPC9hPiBh
bmQgb24gRmFjZWJvb2sgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy5mYWNlYm9vay5jb20vYWJqLnNwb3J0
cyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPnd3dy5mYWNlYm9vay5jb20vYWJqLnNwb3J0czwvYT4uPC9wPg0K
Click here to read or leave a comment(s) on this story.