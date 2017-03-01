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Browns decline to use franchise tag on impending free-agent Terrelle Pryor, but exec Sashi Brown calls new deal ‘a priority’

By Nate Ulrich
Beacon Journal sports writer

Published: March 1, 2017 - 04:00 PM | Updated: March 1, 2017 - 04:15 PM
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Cleveland Browns wide receiver Terrelle Pryor makes a catch for a first down against the New England Patriots in the second half of a game Oct. 9, 2016, in Cleveland. (AP Photo/David Richard)


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