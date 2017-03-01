All CATEGORIES
☰ Menu

Browns decline to use franchise tag on impending free-agent Terrelle Pryor, but executive Sashi Brown calls new deal ‘a priority’

By Nate Ulrich
Beacon Journal sports writer

Published: March 1, 2017 - 04:00 PM | Updated: March 2, 2017 - 09:00 AM
Pinterest Pinterest
Instagram

Cleveland Browns wide receiver Terrelle Pryor makes a catch for a first down against the New England Patriots in the second half of a game Oct. 9, 2016, in Cleveland. (AP Photo/David Richard)

RELATED STORIES

MORE IN SPORTS

cavs05cutweb Lynne Sladky - AP
Heat 120, Cavaliers 92: Miami a perfect resting place as LeBron James, Kyrie Irving sit with ‘bigger picture’ in mind

MIAMI: Two out of three certainly isn’t a trend.

Potential No. 1 overall draft pick Myles Garrett has message for Browns at NFL Scouting Combine: ‘I’m sorry’
NFL Scouting Combine 2017: Buckeye to watch — wide receiver/running back Curtis Samuel
Cavaliers notebook: ‘Perfect situation,’ confidence in 3-point shooting help earn Derrick Williams contract for rest of season
High school basketball/Copley 76, Canton McKinley 62: Indians roll past Bulldogs to set up Division I district showdown with Jackson
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next