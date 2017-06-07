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Browns defensive lineman Desmond Bryant determined to make most of comeback: ‘There’s still a lot left that I want to prove’

By Nate Ulrich
Beacon Journal sports writer

Published: June 7, 2017 - 01:02 AM
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Cleveland Browns defensive end Desmond Bryant (92) runs through drills during the team's organized team activity at its training facility Tuesday in Berea. (AP Photo/Ron Schwane)


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