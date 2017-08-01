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Browns defensive tackle Danny Shelton honors grandparents, lifts lava boulders on vacation he hopes will help propel him to Pro Bowl

By Nate Ulrich
Beacon Journal sports writer

Published: August 1, 2017 - 04:38 PM
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Cleveland Browns nose tackle Danny Shelton puts on his helmet during practice at the team's training camp facility, in Berea. (AP Photo/Tony Dejak)


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