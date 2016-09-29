Browns do-it-all playmaker Terrelle Pryor: ‘I don’t think there are a lot of guys who can do that stuff I do’

PCEtLVBTVFlMRT1QVFhUX0RhdGVsaW5lLS0+PHA+QkVSRUE6IEJyb3ducyBkby1pdC1hbGwgcGxh
eW1ha2VyIFRlcnJlbGxlIFByeW9yIGRvZXNuJiM4MjE3O3QgcGxhbiBvbiB0b3VyaW5nIHRoZSBQ
cm8gRm9vdGJhbGwgSGFsbCBvZiBGYW1lIHVubGVzcyBoZSYjODIxNztzIGluZHVjdGVkIGludG8g
aXQuPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9UFRYVF9Cb2R5VHh0LS0+PHA+JiM4MjIwO0l0JiM4MjE3O3Mga2lu
ZCBvZiBsaWtlIHRoZSBwbGF5b2ZmcywmIzgyMjE7IFByeW9yIHNhaWQgcmVjZW50bHkuICYjODIy
MDtJIGRvbiYjODIxNzt0IGdvIHRoZXJlIGJlY2F1c2UgSSYjODIxNzt2ZSBub3QgYmVlbiBpbiBp
dC4mIzgyMjE7PC9wPjxwPlByeW9yIGhhcyBhbHdheXMgc2V0IGxvZnR5IGdvYWxzIGZvciBoaW1z
ZWxmLCBhbmQgaGlzIGNvbXBldGl0aXZlbmVzcyBoYXMgaGVscGVkIGhpbSBldm9sdmUgaW50byBh
cmd1YWJseSB0aGUgdG9wIHBsYXltYWtlciBmb3IgdGhlIEJyb3ducyBmb3VyIHdlZWtzIGludG8g
dGhpcyBzZWFzb24uPC9wPjxwPkF0IHRoZSByZXF1ZXN0IG9mIHRoZSBoYWxsIG9mIGZhbWUsIHRo
ZSBCcm93bnMgc2VudCB0aGUgamVyc2V5LCBnbG92ZXMgYW5kIGNsZWF0cyBQcnlvciBkb25uZWQg
U3VuZGF5IGR1cmluZyBoaXMgaGlzdG9yaWMgcGVyZm9ybWFuY2UgdG8gQ2FudG9uLiBUaGUgaXRl
bXMgd2lsbCBiZSBkaXNwbGF5ZWQgaW4gYSB3YXkgdGhhdCB3aWxsIGhvbm9yIGxhdGUgaGFsbCBv
ZiBmYW1lciBGcmFuayBHaWZmb3JkLjwvcD48cD4mIzgyMjA7VGhhdCYjODIxNztzIHdoeSB5b3Ug
Z3JpbmQgZXZlcnkgZGF5LCYjODIyMTsgc2FpZCBQcnlvciwgd2hvIGhhc24mIzgyMTc7dCB2aXNp
dGVkIHRoZSBoYWxsIG9mIGZhbWUgc2luY2UgaGUgd2FzIDYgb3IgNyB5ZWFycyBvbGQuICYjODIy
MDtZb3UgdHJ5IHRvIGRvIHlvdXIgb25lLWVsZXZlbnRoIGZvciB5b3VyIHRlYW1tYXRlcywgYW5k
IHRoYXQmIzgyMTc7cyB3aGF0IEkmIzgyMTc7bSB0cnlpbmcgdG8gZG8uIEl0JiM4MjE3O3Mgc3Bl
Y2lhbC4mIzgyMjE7PC9wPjxwPkluIGEgMzAtMjQgb3ZlcnRpbWUgbG9zcyB0byB0aGUgTWlhbWkg
RG9scGhpbnMsIFByeW9yIGJlY2FtZSB0aGUgZmlyc3QgcGxheWVyIHRvIGNvbXBpbGUgYXQgbGVh
c3QgMTIwIHJlY2VpdmluZyB5YXJkcywgMzAgcGFzc2luZyB5YXJkcyBhbmQgMjAgcnVzaGluZyB5
YXJkcyBpbiBhIHNpbmdsZSBnYW1lIHNpbmNlIEdpZmZvcmQgb24gRGVjLiA2LCAxOTU5LjwvcD48
cD4mIzgyMjA7Tm90IHRvIHNvdW5kIGFycm9nYW50LCBJIGRvbiYjODIxNzt0IHRoaW5rIHRoZXJl
IGFyZSBhIGxvdCBvZiBndXlzIHdobyBjYW4gZG8gdGhhdCBzdHVmZiBJIGRvLCBlc3BlY2lhbGx5
IGxhdGVyIG9uIGlmIHdlIGhhdmUgdGhhdCB0eXBlIG9mIGdhbWUgcGxhbiBpbiBhIGNvdXBsZSBv
ZiB3ZWVrcyBvciB3aGF0ZXZlciwmIzgyMjE7IFByeW9yIHNhaWQuICYjODIyMDtJdCYjODIxNztz
IGp1c3QgdG91Z2guIEl0IGlzIGJlY2F1c2UgdGhlcmUmIzgyMTc7cyBhIGxvdCBvbiB0b3Agb2Yg
YmVpbmcgYWJsZSB0byB0aHJvdyBhIHBlcmZlY3QgYmFsbCBhbmQgdGhlbiB3b3JyeWluZyBhYm91
dCB5b3VyIHJvdXRlcywgd29ycnlpbmcgYWJvdXQgYmVhdGluZyBndXlzLjwvcD48cD4mIzgyMjA7
QnV0IG1lLCBJJiM4MjE3O20gYSB3ZWlyZG8gaW4gdGVybXMgb2YgZm9vdGJhbGwuIEluIHRoZSBt
ZWV0aW5nIHJvb21zLCBJJiM4MjE3O2xsIHN0b3AgdGhlIGNvYWNoIGFuZCBhc2sgcXVlc3Rpb25z
IGFuZCBzb21lIHdlaXJkIHF1ZXN0aW9ucyBhbmQgW3RoZXkmIzgyMTc7bGwgc2F5XSwgJiM4MjE2
O1dvdywgdGhhdCB3YXMgYSBncmVhdCBxdWVzdGlvbi4mIzgyMTc7IC4uLiBJIG1lbW9yaXplIGZv
cm1hdGlvbnMuIFlvdSBjYW4ganVzdCBnaXZlIG1lIGZvcm1hdGlvbnMsIGFuZCBJIGNhbiBnaXZl
IHlvdSB0aGUgd2hvbGUgcGxheS4mIzgyMjE7PC9wPjxwPlByeW9yJiM4MjE3O3MgYnJlYWtvdXQg
Z2FtZSBhcyBhIFN3aXNzIGFybXkga25pZmUgaW4gYSBoZWxtZXQgYW5kIHNob3VsZGVyIHBhZHMg
aGFzIFdhc2hpbmd0b24gKDEtMikgb24gYWxlcnQgYXMgaXQgcHJlcGFyZXMgdG8gaG9zdCB0aGUg
QnJvd25zICgwLTMpIGF0IDEgcC5tLiBTdW5kYXkgYXQgRmVkRXhGaWVsZC48L3A+PHA+JiM4MjIw
O0kgY2FuIHNlZSB0aGVtIGRvaW5nIGEgbG90IG9mIGRpZmZlcmVudCB0aGluZ3Mgd2l0aCBoaW0s
JiM4MjIxOyBXYXNoaW5ndG9uIGNvYWNoIEpheSBHcnVkZW4gc2FpZCBkdXJpbmcgYSBjb25mZXJl
bmNlIGNhbGwuICYjODIyMDtUaGF0IGlzIHNvbWV0aGluZyB3ZSBoYXZlIGdvdCB0byBiZSBhd2Fy
ZSBvZiAmIzgyMTI7IHdoZXJlIGlzIE5vLiAxMT8mIzgyMjE7PC9wPjxwPlByeW9yLCB3aG8gc3dp
dGNoZWQgZnJvbSBxdWFydGVyYmFjayB0byB3aWRlIHJlY2VpdmVyIGluIHRoZSBzdW1tZXIgb2Yg
MjAxNSwgc2V0IGNhcmVlciBoaWdocyBhZ2FpbnN0IHRoZSBEb2xwaGlucyB3aXRoIGVpZ2h0IGNh
dGNoZXMgZm9yIDE0NCB5YXJkcy4gSGUgYWxzbyB0b29rIDE0IHNuYXBzIGFzIGEgd2lsZGNhdCBx
dWFydGVyYmFjaywgcnVubmluZyBmb3VyIHRpbWVzIGZvciAyMSB5YXJkcyBhbmQgYSB0b3VjaGRv
d24gYW5kIGNvbXBsZXRpbmcgMy1vZi01IHBhc3NlcyBmb3IgMzUgeWFyZHMgd2l0aCBhIHJhdGlu
ZyBvZiA4MS4yLjwvcD48cD4mIzgyMjA7VGhhdCB3YXMgdmVyeSBpbXByZXNzaXZlLCYjODIyMTsg
R3J1ZGVuIHNhaWQuICYjODIyMDtIZSBzaG93ZWQgYSBsb3QgYXMgZmFyIGFzIGhpcyBmb290YmFs
bCBpbnN0aW5jdHMgYW5kIGFiaWxpdHksIGJlaW5nIGFibGUgdG8gbGluZSB1cCBhdCByZWNlaXZl
ciwgcnVubmluZyBiYWNrIGFuZCBxdWFydGVyYmFjayBhbmQgYWxsIHRoZSB0aGluZ3MgdGhhdCBo
ZSBkb2VzICYjODIxMjsgY2F0Y2ggdGhlIGJhbGwsIHJ1biB0aGUgYmFsbCwgdHJhY2sgdGhlIGJh
bGwgd2hlbiB0aGUgYmFsbCBpcyBpbiB0aGUgYWlyLiBPYnZpb3VzbHksIGhlIGlzIGEgZ3JlYXQg
YXRobGV0ZSBhbmQgYSBmb3JjZSB0byBiZSByZWNrb25lZCB3aXRoLiYjODIyMTs8L3A+PHA+Tm93
IFByeW9yLCAyNywgaXMgZWFnZXIgdG8gdGVzdCBoaW1zZWxmIGFnYWluc3QgV2FzaGluZ3RvbiBB
bGwtUHJvIGNvcm5lcmJhY2sgSm9zaCBOb3JtYW4uPC9wPjxwPiYjODIyMDtIZSYjODIxNztzIGF3
ZXNvbWUsJiM4MjIxOyBQcnlvciBzYWlkLiAmIzgyMjA7SGUgcGxheXMgdGhlIGJhbGwgd2VsbCBp
biB0aGUgYWlyLCBhbmQgdGhlIHRoaW5nIEkgbGlrZSBhYm91dCBKb3NoIGlzIHdoZW4geW91IHdh
dGNoIGhpbSBvbiBmaWxtLCBoZSYjODIxNztzIHZlcnkgY29tcGV0aXRpdmUuIC4uLiBJdCYjODIx
NztzIGdvaW5nIHRvIGJlIGEgYmF0dGxlIHdpdGggYSBsb3Qgb2YgdGFsa2luZy4mIzgyMjE7PC9w
PjxwPlByeW9yIGFkbWl0cyB0byB0YWxraW5nIHRyYXNoIGR1cmluZyBnYW1lcy4gTm9ybWFuIGlz
IGtub3duIGZvciBnZXR0aW5nIHVuZGVyIG9wcG9uZW50cyYjODIxNzsgc2tpbiB3aXRoIGhpcyBi
YXJicy48L3A+PHA+JiM4MjIwO0kmIzgyMTc7bSA2LTUsIDIzMCwmIzgyMjE7IFByeW9yIHNhaWQu
ICYjODIyMDtJIGFtIG5vdCB3b3JyaWVkIGFib3V0IG5vIGNvcm5lciB0YWxraW5nIGFib3V0IG1l
LiBQZXJpb2QuPC9wPjxwPiYjODIyMDtUYWxraW5nIGRvZXNuJiM4MjE3O3QgcmVhbGx5IGRvIG5v
dGhpbmcuIEkmIzgyMTc7bSBnb2luZyB0byBzYXkgd2hhdCBJJiM4MjE3O20gZ29pbmcgdG8gc2F5
LCBhbmQgSSYjODIxNzttIG5vdCBnb2luZyB0byBoZWFyIGFueXRoaW5nIHlvdSBzYXkgYW55d2F5
LCBzbyBpdCBkb2VzbiYjODIxNzt0IG1hdHRlci4mIzgyMjE7PC9wPjxwPlN0aWxsLCBQcnlvciBr
bm93cyBoZSBtdXN0IGtlZXAgaGlzIGVtb3Rpb25zIGluIGNoZWNrIG9yIHJpc2sgYSBjb3N0bHkg
cGVuYWx0eS48L3A+PHA+JiM4MjIwO0kgY2FuIGdldCByZWFsIGZlaXN0eSBhbmQgcmVhbCBjb21i
YXRpdmUgaW4gYSB3YXksJiM4MjIxOyBoZSBzYWlkLiAmIzgyMjA7U28gSSBraW5kIG9mIHdhbnQg
dG8gZ2V0IGJldHRlciBhdCB0aGF0IGJlY2F1c2UgaXQgY2FuIGh1cnQgdGhlIHRlYW0uJiM4MjIx
OzwvcD48cD5QcnlvciB2ZXJzdXMgTm9ybWFuIHByb21pc2VzIHRvIGJlIGEgbWFycXVlZSBtYXRj
aHVwLCBidXQgd2hhdCBtaWdodCBiZSBqdXN0IGFzIGludGVyZXN0aW5nIGlzIGhvdyBCcm93bnMg
Y29hY2ggSHVlIEphY2tzb24gdXNlcyBQcnlvci48L3A+PHA+SmFja3NvbiBkaWRuJiM4MjE3O3Qg
dW5sZWFzaCB0aGUgbXVsdGlmYWNldGVkIGFwcHJvYWNoIHdpdGggUHJ5b3IgdW50aWwgdGhpcyBw
YXN0IHdlZWtlbmQgd2hlbiByb29raWUgcXVhcnRlcmJhY2sgQ29keSBLZXNzbGVyIHdhcyB0aHJv
d24gaW50byB0aGUgZmlyZSBiZWNhdXNlIG9mIGluanVyaWVzIHRvIFJvYmVydCBHcmlmZmluIElJ
SSAoZnJhY3R1cmVkIGxlZnQgc2hvdWxkZXIpIGFuZCBKb3NoIE1jQ293biAoZnJhY3R1cmVkIGxl
ZnQgY29sbGFyYm9uZSkuPC9wPjxwPktlc3NsZXIgd2lsbCBzdGFydCBhZ2FpbiBhZ2FpbnN0IFdh
c2hpbmd0b24sIGJ1dCBQcnlvciB3ZW50IG91dCBvZiBoaXMgd2F5IHR3aWNlIFRodXJzZGF5IHRv
IHNheSB0aGVyZSBpc24mIzgyMTc7dCBhIHBhY2thZ2UgZm9yIGhpbSBpbiB0aGlzIHdlZWtlbmQm
IzgyMTc7cyBnYW1lIHBsYW4uIFRoZSBjb21tZW50cyByZWVrZWQgb2YgZ2FtZXNtYW5zaGlwLCBj
b25zaWRlcmluZyB0aGUgc3VjY2VzcyBQcnlvciBoYWQgaW4gYWxsIG9mIGhpcyByb2xlcyBpbiBN
aWFtaS48L3A+PHA+JiM4MjIwO0kga25vdyBhIGxvdCBvZiBwZW9wbGUgYXJlIHN1cnByaXNlZCBi
eSB3aGF0IHRoZXkgc2F3IGluIFRlcnJlbGxlLiBJJiM4MjE3O20gbm90LCYjODIyMTsgc2FpZCBK
YWNrc29uLCB3aG8gZHJhZnRlZCBQcnlvciBhcyBhIHF1YXJ0ZXJiYWNrIGZyb20gT2hpbyBTdGF0
ZSBpbiAyMDExIHdoZW4gaGUgd2FzIHRoZSBjb2FjaCBvZiB0aGUgT2FrbGFuZCBSYWlkZXJzLiAm
IzgyMjA7SSBzZWUgaXQgZXZlcnkgZGF5IG9uIHRoZSBwcmFjdGljZSBmaWVsZC4gSSBzZWUgaXQg
ZXZlcnkgZGF5IHdoZW4gaGUgZ29lcyBvdXQgYW5kIHBsYXlzLiBUZXJyZWxsZSBjYW4gZG8gYSBs
b3Qgb2YgZGlmZmVyZW50IHRoaW5ncyB3aXRoIGEgZm9vdGJhbGwuIEl0IGlzIGp1c3QgaGF2aW5n
IHNvbWUgaW1hZ2luYXRpb24gdG8gYWxsb3cgaGltIHRvIGRvIHRoYXQgYW5kIGhhdmluZyBhIHBs
YXllciB0aGF0IGlzIHdpbGxpbmcgdG8gZG8gdGhhdC48L3A+PHA+JiM4MjIwO0EgbG90IG9mIHBl
b3BsZSBjYW4mIzgyMTc7dCBbZG8gd2hhdCBQcnlvciBkb2VzXS4gLi4uIEhlIGhhc24mIzgyMTc7
dCBldmVuIHNjcmF0Y2hlZCB0aGUgc3VyZmFjZSBvZiB3aGF0IGhlIGlzLiBJIHRoaW5rIGhlJiM4
MjE3O3MgZ3Jvd2luZyBlYWNoIGFuZCBldmVyeSBkYXkgYXMgYSBmb290YmFsbCBwbGF5ZXIsIGFz
IGEgcGVyc29uLiBJIGp1c3QgdGhpbmsgaGUgaXMgZ2V0dGluZyBiZXR0ZXIsIGFuZCBJIHRoaW5r
IGhpcyBiZXN0IGZvb3RiYWxsJiM4MjE3O3Mgc3RpbGwgYWhlYWQgb2YgaGltIGJ5IGZhci4gSGUg
anVzdCBoYXMgdG8ga2VlcCB3b3JraW5nIGxpa2UgaGUgZG9lcyBldmVyeSBkYXkgYW5kIGNvbnRp
bnVlIHRvIGdldCBiZXR0ZXIgYW5kIHN0YXkgaHVtYmxlLiYjODIyMTs8L3A+PHA+VGhlIHByZXZp
b3VzIEJyb3ducyByZWdpbWUgY3V0IFByeW9yIG9uIFNlcHQuIDEwLCAyMDE1LCB3aGlsZSBoZSB3
YXMgZGVhbGluZyB3aXRoIGFuIGluanVyZWQgaGFtc3RyaW5nLCBhbmQgcmUtc2lnbmVkIGhpbSBv
biBEZWMuIDIuPC9wPjxwPkJldHdlZW4gdGhvc2UgZGF0ZXMsIFByeW9yIHRyaWVkIG91dCBmb3Ig
c2V2ZXJhbCB0ZWFtcywgaW5jbHVkaW5nIHRoZSBOZXcgRW5nbGFuZCBQYXRyaW90cy4gSGlzIGFz
Y2VudCB0aGlzIHllYXIgYXMgYSByZWNlaXZlciBwcm9tcHRlZCBNaWNoYWVsIExvbWJhcmRpLCB0
aGUgZm9ybWVyIEJyb3ducyBnZW5lcmFsIG1hbmFnZXIgd2hvIHdvcmtlZCBmb3IgTmV3IEVuZ2xh
bmQgYXQgdGhlIHRpbWUsIHRvIHJlY2VudGx5IGxhbWVudCB0aGUgUGF0cmlvdHMmIzgyMTc7IGRl
Y2lzaW9uIHRvIGZvcmdvIHNpZ25pbmcgUHJ5b3IuPC9wPjxwPiYjODIyMDtXZSBibGV3IGl0LCYj
ODIyMTsgTG9tYmFyZGkgc2FpZCBmaXZlIHRpbWVzIG9uIHRoZSBCaWxsIFNpbW1vbnMgcG9kY2Fz
dC4gJiM4MjIwOy4uLiBQcnlvciBoYXMgYSBjaGFuY2UgdG8gYmUgc3BlY2lhbC4gSGUmIzgyMTc7
cyByZWFsbHkgYSBnb29kIHBsYXllci4mIzgyMjE7PC9wPjxwPkhpcyB2ZXJzYXRpbGl0eSBpcyBy
YXJlLCBidXQgSmFja3NvbiBjb25jZWRlZCBoZSBtdXN0IGJlIGNhcmVmdWwgbm90IHRvIHdlYXIg
b3V0IFByeW9yLCB3aG9zZSBSYWlkZXJzIGplcnNleSBhbHJlYWR5IGhhcyBhIHBsYWNlIGluIHRo
ZSBoYWxsIG9mIGZhbWUgYmVjYXVzZSB0aGUgOTMteWFyZCBydXNoaW5nIHRvdWNoZG93biBoZSBi
cm9rZSBvZmYgaW4gMjAxMyBpcyB0aGUgbG9uZ2VzdCBieSBhIFFCIGluIE5GTCBoaXN0b3J5LiBQ
bHVzLCBQcnlvciYjODIxNztzIGRldmVsb3BtZW50IGFzIGEgcmVjZWl2ZXIgaXMgZXZlbiBtb3Jl
IHZpdGFsIGZvciB0aGUgQnJvd25zIG5vdyB0aGF0IHRoZXkgcGxhbiB0byBwYXJ0IHdpdGggMjAx
MyBBbGwtUHJvIHNlbGVjdGlvbiBKb3NoIEdvcmRvbiwgd2hvIHJlY2VudGx5IGxlZnQgdGhlIHRl
YW0gdG8gY2hlY2sgaW50byBpbnBhdGllbnQgcmVoYWJpbGl0YXRpb24uPC9wPjxwPiYjODIyMDtX
ZSBoYXZlIHRvIGJlIHZlcnkgY2FyZWZ1bCBhYm91dCBvdmVybG9hZGluZyBbUHJ5b3JdIGFuZCBh
c2tpbmcgaGltIHRvIGRvIHRvbyBtdWNoIHRvbyBmYXN0IGJlY2F1c2UgaGUgaXMgbGVhcm5pbmcg
YW5kIGJlY29taW5nIG9uZSBvZiB0aGUgYmV0dGVyIHJlY2VpdmVycyBpbiB0aGlzIGxlYWd1ZSwm
IzgyMjE7IEphY2tzb24gc2FpZC4gJiM4MjIwO1RoYXQgaXMgd2hhdCBJIHdhbnQgaGltIHRvIGJl
LCBhbmQgSSB0aGluayBoZSBkZXNlcnZlcyB0aGF0IG9wcG9ydHVuaXR5LiYjODIyMTs8L3A+PHA+
WWV0IFByeW9yIHdhc24mIzgyMTc7dCBvdmVyd2hlbG1lZCBhZ2FpbnN0IHRoZSBEb2xwaGlucy4g
SGUgcGxheWVkIDc4LW9mLTgyIHNuYXBzICg5NSBwZXJjZW50KSBhbmQgc3VjY2Vzc2Z1bGx5IGp1
Z2dsZWQgZXZlcnl0aGluZyBvbiBoaXMgcGxhdGUuPC9wPjxwPiYjODIyMDtJdCYjODIxNztzIHJl
YWxseSBpbXByZXNzaXZlIGZvciBhIGd1eSBsaWtlIFRlcnJlbGxlIHdobyB3YXMgY3V0IGJ5IGEg
bnVtYmVyIG9mIHRlYW1zIGxhc3QgeWVhciBhbmQgcGVvcGxlIHdvbmRlcmVkIGlmIGhpcyBORkwg
Y2FyZWVyIHdhcyBnb2luZyB0byBiZSBvdmVyLCYjODIyMTsgbGVmdCB0YWNrbGUgSm9lIFRob21h
cyBzYWlkLiAmIzgyMjA7SGUgY2FtZSBpbiBoZXJlIHdpdGggYSBjaGlwIG9uIGhpcyBzaG91bGRl
ciBhbmQgc29tZXRoaW5nIHRvIHByb3ZlLCBhbmQgSSB0aGluayB0aGF0IGhlJiM4MjE3O3MgcHJv
dmVuIGl0IGluIGEgYmlnIHdheS4gSGUmIzgyMTc7cyBzaG93biB0aGF0IGhlIGNhbiBiZSBhIHF1
YXJ0ZXJiYWNrLiBIZSBjYW4gYmUgYSBydW5uaW5nIGJhY2suIEhlIGNhbiBiZSBhIHJlY2VpdmVy
LiBIZSBjYW4gZG8gaXQgYWxsLCBhbmQgaGUmIzgyMTc7cyBhIGJpZyB3ZWFwb24uIEl0JiM4MjE3
O3MgYW1hemluZy4gTGVhcm5pbmcgcXVhcnRlcmJhY2ssIHJ1bm5pbmcgYmFjaywgcmVjZWl2ZXIs
IGl0IHRha2VzIGEgbG90IG9mIG1lbnRhbCBneW1uYXN0aWNzIHRvIGJlIGFibGUgdG8gZ28gb3V0
IHRoZXJlIGFuZCBkbyBpdC4mIzgyMjE7PC9wPjxwPlByeW9yIHRoaW5rcyBoZSBoYXMgbW9yZSBy
ZWNvcmQtc2V0dGluZyBnYW1lcyBpbiBoaW0uPC9wPjxwPiYjODIyMDtJJiM4MjE3O20gdHJ5aW5n
IHRvIGhhdmUgYSBiZXR0ZXIgb25lIHRoaXMgeWVhciwgYSBsb3QgbW9yZSwmIzgyMjE7IGhlIHNh
aWQuICYjODIyMDtJIGhvcGUgdG8gaGF2ZSB0aGF0IGEgbG90LCBhbmQgSSBiZWxpZXZlIEkgY2Fu
LiBJIGp1c3QgZ290IHRvIHN0YXkgaGVhbHRoeSBhbmQga2VlcCBsZWFkaW5nIHRoZSB0ZWFtLiYj
ODIyMTs8L3A+PHAvPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.