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Browns don’t trade any of their players before Tuesday’s deadline

By Nate Ulrich
Beacon Journal sports writer

Published: November 1, 2016 - 04:09 PM | Updated: November 1, 2016 - 04:15 PM

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