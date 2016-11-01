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Browns don’t trade any of their players before Tuesday’s deadline

By Nate Ulrich
Beacon Journal sports writer

Published: November 1, 2016 - 04:09 PM | Updated: November 2, 2016 - 07:59 AM
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Cleveland Browns' Joe Thomas (73) looks to block New England Patriots' Jamie Collins (91) during the first half of a game Oct. 9 in Cleveland. Despite made rumors Thomas, a nine-time Pro Bowl left tackle remains with the Browns who also acquired Collins in a trade with the Patriots. (AP Photo/Ron Schwane)


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