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Browns entering free-agency negotiating period with historic amount of salary-cap space, needs at virtually every position

By Nate Ulrich
Beacon Journal sports writer

Published: March 6, 2017 - 09:26 PM | Updated: March 7, 2017 - 08:02 AM
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Cleveland Browns wide receiver Terrelle Pryor (11) runs for a touchdown during the second half of a game against the Miami Dolphins in Sept. 2016, in Miami Gardens, Fla. (AP Photo/Lynne Sladky)


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