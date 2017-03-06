Browns entering free-agency negotiating period with historic amount of salary-cap space, needs at virtually every position

PHA+VGhlIEJyb3ducyB3aWxsIGVudGVyIHRoZSBmcmVlLWFnZW5jeSBuZWdvdGlhdGluZyBwZXJp
b2QgYXJtZWQgd2l0aCBhYm91dCAkMTAyIG1pbGxpb24gb2Ygc2FsYXJ5LWNhcCBzcGFjZSwgYSBk
ZXNpcmUgdG8gcmV0YWluIHdpZGUgcmVjZWl2ZXIgVGVycmVsbGUgUHJ5b3IgYW5kIG5lZWRzIGF0
IHZpcnR1YWxseSBldmVyeSBwb3NpdGlvbiBjb21pbmcgb2ZmIGEgMS0xNSBzZWFzb24uPC9wPjxw
PkJlZ2lubmluZyBhdCBub29uIFR1ZXNkYXksIGFsbCAzMiBORkwgdGVhbXMgd2lsbCBiZSBwZXJt
aXR0ZWQgYnkgbGVhZ3VlIHJ1bGVzIHRvIGVudGVyIGNvbnRyYWN0IG5lZ290aWF0aW9ucyB3aXRo
IHRoZSBhZ2VudHMgb2YgaW1wZW5kaW5nIHVucmVzdHJpY3RlZCBmcmVlIGFnZW50cyBmcm9tIG90
aGVyIGNsdWJzLiBDb250cmFjdHMsIGhvd2V2ZXIsIGNhbm5vdCBiZSBleGVjdXRlZCB3aXRoIGEg
bmV3IHRlYW0gdW50aWwgZnJlZSBhZ2VuY3kgYmVnaW5zIGF0IDQgcC5tLiBUaHVyc2RheS4gVHJh
ZGVzIGNhbiBhbHNvIGJlY29tZSBvZmZpY2lhbCBhdCB0aGF0IHRpbWUuPC9wPjxwPlRoZSBCcm93
bnMgd2FudCBQcnlvciBiYWNrIGF0IHdoYXQgdGhleSBjb25zaWRlciBhIGZhaXIgdmFsdWUsIGFu
ZCBQcnlvciBoYXMgc2FpZCB0aW1lIGFuZCBhZ2FpbiBoZSB3YW50cyB0byBjb250aW51ZSB0byBw
bGF5IGZvciBjb2FjaCBIdWUgSmFja3Nvbi48L3A+PHA+UHJ5b3ImIzgyMTc7cyBhZ2VudHMsIERy
ZXcgYW5kIEphc29uIFJvc2VuaGF1cywgd2lsbCBiZSBhYmxlIHdlaWdoIG9mZmVycyBmcm9tIG90
aGVyIHRlYW1zIGFuZCBmaW5kIG91dCB3aGV0aGVyIHRoZSBCcm93bnMgd2lsbCBtYXRjaCBvciBi
ZWF0IHRoZW0uIFlhaG9vLmNvbSBjaXRlZCBtdWx0aXBsZSBsZWFndWUgc291cmNlcyB3aG8gZXhw
ZWN0IFByeW9yIHRvIG1ha2UgYmV0d2VlbiAkMTAgYW5kICQxMiBtaWxsaW9uIHBlciBzZWFzb24u
IFRoZSBCcm93bnMgaGF2ZSBtb3JlIHNhbGFyeS1jYXAgcm9vbSB0aGFuIGFueSB0ZWFtIGluIE5G
TCBoaXN0b3J5LjwvcD48cD4mIzgyMjA7SSYjODIxNzttIGFueGlvdXMgYW5kIG5lcnZvdXMsJiM4
MjIxOyBQcnlvciwgMjcsIHR3ZWV0ZWQgTW9uZGF5LiAmIzgyMjA7QnV0IGV2ZXJ5dGhpbmcgW2lz
XSBpbiBnb2RzIGhhbmRzLi4uLiBXZSBtdXN0IGZvbGxvdyBoaXMgcGxhbnMuLi4mIzgyMjE7PC9w
PjxwPlRoZSBCcm93bnMgY291bGQgaGF2ZSBhdm9pZGVkIHRoZSBkcmFtYSBieSB1c2luZyBhIGZy
YW5jaGlzZSB0YWcgb24gUHJ5b3IgYW5kIHRodXMgc2VjdXJpbmcgaGltIHdpdGggYSBvbmUteWVh
ciBkZWFsIHdvcnRoICQxNS42ODIgbWlsbGlvbi4gQnV0IHRoZXkgbGV0IGxhc3Qgd2VlayYjODIx
NztzIGRlYWRsaW5lIHBhc3Mgd2l0aG91dCB0YWdnaW5nIGhpbS48L3A+PHA+JiM4MjIwO1dlIHdh
bnQgdG8gaGF2ZSBoaW0gaGVyZSBsb25nIHRlcm0gYXMgb3Bwb3NlZCB0byBraW5kIG9mIGEgb25l
LXllYXIgdGVtcG9yYXJ5IG9wdGlvbiwmIzgyMjE7IEJyb3ducyBoZWFkIG9mIGZvb3RiYWxsIG9w
ZXJhdGlvbnMgU2FzaGkgQnJvd24gc2FpZCBsYXN0IHdlZWsgYXQgdGhlIE5GTCBTY291dGluZyBD
b21iaW5lIGluIEluZGlhbmFwb2xpcy4gJiM4MjIwO0kgdGhpbmsgdGhyb3VnaCBteSBjb252ZXJz
YXRpb25zIGhlIHVuZGVyc3RhbmRzLiBXZSB2YWx1ZSBoaW0gYSBsb3QuJiM4MjIxOzwvcD48cD5C
cm93biByZXBlYXRlZGx5IHNhaWQgdGhlIG9yZ2FuaXphdGlvbiB3b3VsZG4mIzgyMTc7dCBwYW5p
YyBpZiBpdCBmYWlsZWQgdG8gcmUtc2lnbiBQcnlvci4gSGUgYWxzbyBzYWlkIFByeW9yIHdvdWxk
ICYjODIyMDtiZSBzb2xpY2l0ZWQgYnkgb3RoZXIgdGVhbXMmIzgyMjE7IGxhc3Qgd2VlayBhdCB0
aGUgY29tYmluZS4gVGhlIFBpdHRzYnVyZ2ggU3RlZWxlcnMsIFNhbiBGcmFuY2lzY28gNDllcnMs
IE5ldyBZb3JrIEdpYW50cywgVGVubmVzc2VlIFRpdGFucyBhbmQgUGhpbGFkZWxwaGlhIEVhZ2xl
cyBoYXZlIHNob3duIGludGVyZXN0LCBhY2NvcmRpbmcgdG8gQ2xldmVsYW5kLmNvbS48L3A+PHA+
V2l0aCBvciB3aXRob3V0IFByeW9yLCB0aGUgQnJvd25zIGhhdmUgaG9sZXMgcHJldHR5IG11Y2gg
ZXZlcnl3aGVyZSBvbiB0aGVpciByb3N0ZXIsIGFuZCBvd25lciBKaW1teSBIYXNsYW0gc2FpZCBK
YW4uIDEgdGhlIHRlYW0gbmVlZGVkIHRvIGJlICYjODIyMDthcHByb3ByaWF0ZWx5IGFnZ3Jlc3Np
dmUmIzgyMjE7IGluIGZyZWUgYWdlbmN5LjwvcD48cD5JdCB3b3VsZCBiZSBhcHByb3ByaWF0ZSBm
b3IgdGhlIEJyb3ducyB0byAuLi48L3A+PHA+JiM4MjI2OyBTZWN1cmUgYSB2ZXRlcmFuIHF1YXJ0
ZXJiYWNrLjwvcD48cD5UaGV5IGhhdmUgbG9uZyBiZWVuIGV4cGVjdGVkIHRvIHB1cnN1ZSBhIHRy
YWRlIGZvciBOZXcgRW5nbGFuZCBQYXRyaW90cyBiYWNrdXAgSmltbXkgR2Fyb3Bwb2xvLjwvcD48
cD5CdXQgdGhlIFBhdHJpb3RzIGFyZSBpbnRlbnQgb24ga2VlcGluZyBHYXJvcHBvbG8sIDI1LCBh
bmQgaWYgdGhleSBjYW4mIzgyMTc7dCBiZSBjb252aW5jZWQgdG8gZGVhbCBoaW0sIHNpZ25pbmcg
QnVmZmFsbyBCaWxscyBzdGFydGVyIFR5cm9kIFRheWxvciwgMjcsIHByb3ZpZGVkIGhlJiM4MjE3
O3MgcmVsZWFzZWQgd2l0aCBjb250cmFjdCBvcHRpb25zIHNldCB0byB0cmlnZ2VyIGFib3V0ICQz
MSBtaWxsaW9uIGluIGd1YXJhbnRlZXMsIG9yIHRyYWRpbmcgZm9yIENpbmNpbm5hdGkgQmVuZ2Fs
cyBiYWNrdXAgQUogTWNDYXJyb24sIDI2LCB3b3VsZCBiZSBsb2dpY2FsIGNvbnRpbmdlbmNpZXMg
Zm9yIHRoZSBCcm93bnMuPC9wPjxwPkNvYWNoIEh1ZSBKYWNrc29uIG1pZ2h0IGxvdmUgYSBxdWFy
dGVyYmFjayBpbiBBcHJpbCYjODIxNztzIGRyYWZ0LCBidXQgYSB3aXNlIHN0cmF0ZWd5IHdvdWxk
IGJlIHRvIGxldCBhIHJvb2tpZSBkZXZlbG9wIGJlaGluZCBhIHZldGVyYW4gYmVmb3JlIHRocm93
aW5nIGhpbSBpbnRvIHRoZSBmaXJlIHJpZ2h0IGF3YXkuIDwvcD48cD4mIzgyMjY7IEJlZWYgdXAg
dGhlIHByb3RlY3Rpb24gZm9yIHdob2V2ZXIgcGxheXMgcXVhcnRlcmJhY2suPC9wPjxwPkFmdGVy
IGFsbG93aW5nIDY2IHNhY2tzLCAxNyBtb3JlIHRoYW4gYW55IG90aGVyIHRlYW0sIHRoZSBCcm93
bnMgY2hhbmdlZCBvZmZlbnNpdmUgbGluZSBjb2FjaGVzLiBOb3cgdGhleSBuZWVkIHN0YXJ0ZXJz
IGF0IGNlbnRlciBhbmQgcmlnaHQgdGFja2xlLiBJbmN1bWJlbnQgc3RhcnRpbmcgcmlnaHQgdGFj
a2xlIEF1c3RpbiBQYXN6dG9yLCAyNiwgaXMgYSBzb29uLXRvLWJlIGZyZWUgYWdlbnQuIFRoZXkg
Y291bGQgYWxzbyBsb29rIGF0IGd1YXJkcyBiZWNhdXNlIHN0YXJ0ZXJzIEpvZWwgQml0b25pbyBh
bmQgSm9obiBHcmVjbyBhcmUgdHJ5aW5nIHRvIGNvbWUgYmFjayBmcm9tIExpc2ZyYW5jIGluanVy
aWVzLjwvcD48cD5PcHRpb25zIGF0IGd1YXJkIGluY2x1ZGUgdGhlIEJlbmdhbHMmIzgyMTc7IEtl
dmluIFplaXRsZXIsIDI2LCB0aGUgR3JlZW4gQmF5IFBhY2tlcnMmIzgyMTc7IFQuSi4gTGFuZywg
MjksIHRoZSBEZXRyb2l0IExpb25zJiM4MjE3OyBMYXJyeSBXYXJmb3JkLCAyNSwgYW5kIHRoZSBE
YWxsYXMgQ293Ym95cyYjODIxNzsgUm9uYWxkIExlYXJ5LCAyNy4gQmFsdGltb3JlIFJhdmVucyBy
aWdodCB0YWNrbGUgUmljayBXYWduZXIsIDI3LCBpcyBzZXQgdG8gaGl0IHRoZSBvcGVuIG1hcmtl
dCBhbG9uZyB3aXRoIGNlbnRlcnMgU3RlZmFuIFdpc25pZXdza2ksIDI3LCBvZiB0aGUgRWFnbGVz
IGFuZCBKLkMuIFRyZXR0ZXIsIDI2LCBvZiB0aGUgUGFja2Vycy4gPC9wPjxwPiYjODIyNjsgUmVp
bmZvcmNlIHRoZSByZWNlaXZpbmcgY29ycHMuPC9wPjxwPkJyaW5naW5nIFByeW9yIGJhY2sgaXMg
dGhlIG1haW4gb2JqZWN0aXZlLiBCdXQgZXZlbiBpZiB0aGUgQnJvd25zIGFjaGlldmUgdGhhdCBn
b2FsLCB0aGV5JiM4MjE3O2xsIG5lZWQgbW9yZSByZWNlaXZlcnMuIFRoZXkmIzgyMTc7cmUgYmVs
aWV2ZWQgdG8gYmUgaW50ZXJlc3RlZCBpbiB0aGUgUmF2ZW5zJiM4MjE3OyBLYW1hciBBaWtlbiwg
MjcuIE90aGVycyBhdmFpbGFibGUgaW5jbHVkZSB0aGUgTG9zIEFuZ2VsZXMgUmFtcyYjODIxNzsg
S2VubnkgQnJpdHQsIDI4LCB0aGUgVGl0YW5zJiM4MjE3OyBLZW5kYWxsIFdyaWdodCwgMjcsIHRo
ZSBDb3dib3lzJiM4MjE3OyBUZXJyYW5jZSBXaWxsaWFtcywgMjcsIGFuZCB0aGUgTWlhbWkgRG9s
cGhpbnMmIzgyMTc7IEtlbm55IFN0aWxscywgMjQuPC9wPjxwPiYjODIyNjsgU3VwcG9ydCBHcmVn
ZyBXaWxsaWFtcy48L3A+PHA+VGhlIG5ldyBkZWZlbnNpdmUgY29vcmRpbmF0b3Igb2YgdGhlIEJy
b3ducyBzYWlkIG9uIHRoZSB0ZWFtJiM4MjE3O3MgZmxhZ3NoaXAgcmFkaW8gc3RhdGlvbiBoZSAm
IzgyMjA7d291bGQgYmUgc2hvY2tlZCYjODIyMTsgaWYgdGhlIGZyYW5jaGlzZSBpc24mIzgyMTc7
dCBhZ2dyZXNzaXZlIGluIGZyZWUgYWdlbmN5LjwvcD48cD5IZSBoYWQgYmV0dGVyIGhvcGUgdGhl
IGZyb250IG9mZmljZSBkb2VzbiYjODIxNzt0IHN1cnByaXNlIGhpbSBiZWNhdXNlIHRoZXJlIGFy
ZSBuZWVkcyBvbiBldmVyeSBsZXZlbCBvZiB0aGUgZGVmZW5zZSBhcyB0aGUgQnJvd25zIHRyYW5z
aXRpb24gdG8gdGhlIDQtMyBiYXNlIFdpbGxpYW1zIGVtcGxveXMuPC9wPjxwPkFyaXpvbmEgQ2Fy
ZGluYWxzIHNhZmV0eSBUb255IEplZmZlcnNvbiwgMjUsIGhhcyBiZWVuIGxpbmtlZCB0byB0aGUg
QnJvd25zLCBhbmQgTmV3IE9ybGVhbnMgU2FpbnRzIGRlZmVuc2l2ZSB0YWNrbGUgTmljayBGYWly
bGV5LCAyOSwgaGFzIHBsYXllZCBmb3IgV2lsbGlhbXMuIDwvcD48cD5OYXRlIFVscmljaCBjYW4g
YmUgcmVhY2hlZCBhdCA8YSBocmVmPSJtYWlsdG86bnVscmljaEB0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNv
bSI+bnVscmljaEB0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbTwvYT4uIFJlYWQgdGhlIEJyb3ducyBibG9n
IGF0IDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cub2hpby5jb20vYnJvd25zIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+
d3d3Lm9oaW8uY29tL2Jyb3duczwvYT4uIEZvbGxvdyBoaW0gb24gVHdpdHRlciBhdCA8YSBocmVm
PSJodHRwOi8vd3d3LnR3aXR0ZXIuY29tL05hdGVVbHJpY2hBQkoiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj53
d3cudHdpdHRlci5jb20vTmF0ZVVscmljaEFCSjwvYT4gYW5kIG9uIEZhY2Vib29rIDxhIGhyZWY9
Imh0dHA6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL2Fiai5zcG9ydHMiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj53d3cu
ZmFjZWJvb2suY29tL2Fiai5zcG9ydHM8L2E+LjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.