All CATEGORIES
☰ Menu

Browns entering free-agency negotiating period with historic amount of salary-cap space, needs at virtually every position

By Nate Ulrich
Beacon Journal sports writer

Published: March 6, 2017 - 09:26 PM | Updated: March 6, 2017 - 09:33 PM

MORE IN SPORTS

Browns entering free-agency negotiating period with historic amount of salary-cap space, needs at virtually every position - 9:26 PM

The Browns will enter the free-agency negotiating period armed with about $102 million of salary-cap space, a desire to retain wide receiver Terrelle Pryor and needs at virtually every position coming off a 1-15 season.

cavs06_01
Marla Ridenour: Egos, stats cast aside as Cavaliers assemble roster that can go nine deep in playoffs
browns06_03
Myles Garrett steals spotlight at combine in quest to convince Browns to pick him at No. 1 over Jonathan Allen, quarterbacks
bbox06_03
NFL Combine 2017: Buckeye to watch — cornerback Gareon Conley
High school girls basketball: Norton one of eight area teams primed to compete in regional bracket this week - 7:59 PM
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next