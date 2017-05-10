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Browns executive Sashi Brown defends No. 1 pick Myles Garrett for comments that Steelers noted

By Nate Ulrich
Beacon Journal sports writer

Published: May 10, 2017 - 03:57 PM
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Cleveland Browns general manager Sashi Brown speaks during a press conference at the NFL Combine in Indianapolis, in March 2017. (AP Photo/Michael Conroy)


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