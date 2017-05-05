All CATEGORIES
☰ Menu

Browns

Browns executive Sashi Brown says it would be ‘surprise’ if team adds another QB this offseason

By Nate Ulrich
Beacon Journal sports writer

Published: May 5, 2017 - 10:59 AM | Updated: May 6, 2017 - 12:32 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Notre Dame quarterback DeShone Kizer (14) throws against Stanford during the first quarter of a game, Oct. 15, 2016 in South Bend, Ind. (AP Photo/Michael Conroy)


MORE IN SPORTS

marla10cut_01 Frank Gunn - AP
Marla Ridenour: Despite consecutive sweeps, Cavaliers believe their best is yet to come

At first glance, with an 8-0 playoff record, the Cavaliers appear in full juggernaut mode.

Obituary: Ed Vuillemin remembered for being a talented athlete at St. Vincent High School and the University of Notre Dame
barcop10cut_01
High school softball/Barberton 8, Copley 4: Five-run second inning propels Magics to Division I sectional semifinal win
Thunder 8, RubberDucks 0: Thunder score early, send struggling Ducks to fifth loss in seven games
MLB notebook: Mets pitcher Matt Harvey apologizes for skipping game
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

Prev Next