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Browns executive Sashi Brown says it would be ‘surprise’ if team adds another QB this offseason

By Nate Ulrich
Beacon Journal sports writer

Published: May 5, 2017 - 10:59 AM | Updated: May 6, 2017 - 12:32 PM
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Notre Dame quarterback DeShone Kizer (14) throws against Stanford during the first quarter of a game, Oct. 15, 2016 in South Bend, Ind. (AP Photo/Michael Conroy)


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