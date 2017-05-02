All CATEGORIES
☰ Menu

Browns

Browns executive Sashi Brown says quarterback DeShone Kizer shouldn’t feel pressure to start in 2017, but history says he’d better be ready

By Nate Ulrich
Beacon Journal sports writer

Published: May 2, 2017 - 01:36 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Notre Dame quarterback DeShone Kizer (right) avoids a sack by Southern California defensive end Porter Gustin during the first half of a game, Nov. 26, 2016, in Los Angeles. (AP Photo/Mark J. Terrill)


MORE IN SPORTS

tribe04cut_01 Paul Sancya - AP
Indians 3, Tigers 2: Three runs in fourth inning enough for Indians

DETROIT: Jose Ramirez has shown a knack for coming up with the right hit at the right time. That was the case again Wednesday night as the Indians took down the Detroit Tigers 3-2 at Comerica Park.

cavs04cut_01
Marla Ridenour: No matter the adjustments, Raptors have no answers for LeBron James, Cavaliers
cnotes04cut
Cavaliers notebook: LeBron James, coach Tyronn Lue express admiration for Celtics guard Isaiah Thomas
lebeer03cut_2
LeBron passes on beer offer from Great Lakes Brewing Company — reportedly threatens lawsuit
tnotes04cut
Indians notebook: Ace Corey Kluber placed on 10-day disabled list with lower back strain; reliever Joe Colon recalled
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

Prev Next