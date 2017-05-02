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Browns executive Sashi Brown says quarterback DeShone Kizer shouldn’t feel pressure to start in 2017, but history says he’d better be ready

By Nate Ulrich
Beacon Journal sports writer

Published: May 2, 2017 - 01:36 PM
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Notre Dame quarterback DeShone Kizer (right) avoids a sack by Southern California defensive end Porter Gustin during the first half of a game, Nov. 26, 2016, in Los Angeles. (AP Photo/Mark J. Terrill)


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