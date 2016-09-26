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Browns expect to start quarterback Cody Kessler again, stick with kicker Cody Parkey, right tackle Austin Pasztor despite struggles

By Nate Ulrich
Beacon Journal sports writer

Published: September 26, 2016 - 08:25 PM
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Cleveland Browns quarterback Cody Kessler (6) looks to pass the ball against the Miami Dolphins, Sunday in Miami Gardens, Fla. (AP Photo/Wilfredo Lee)


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