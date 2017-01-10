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Browns fire 5 more assistant coaches, expect Chris Tabor, Kirby Wilson, Al Saunders, Robert Nunn, Greg Seamon, others to return

By Nate Ulrich
Beacon Journal sports writer

Published: January 10, 2017 - 04:24 PM | Updated: January 11, 2017 - 10:00 AM
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Cleveland Browns cornerback Joe Haden (23) waits for his introduction before a game against the San Diego Chargers, Dec. 24, in Cleveland. (AP Photo/Aaron Josefczyk)

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