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Browns fire defensive line coach Robert Nunn, will replace him with Clyde Simmons

By Nate Ulrich
Beacon Journal sports writer

Published: January 17, 2017 - 03:05 PM | Updated: January 17, 2017 - 03:13 PM
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Pallbearer Clyde Simmons speaks with reporters about his memories of Buddy Ryan outside the Ritchie & Peach Funeral Home, Friday, July 1, 2016, in Lawrenceburg Ky. Simons will join the Cleveland Browns as a defensive line coach for the 2017 season. (AP Photo/Timothy D. Easley)


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