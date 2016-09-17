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Browns have full confidence, trust in Josh McCown as he takes over at QB, expect no drop-off in aftermath of RG3’s injury

By Nate Ulrich
Beacon Journal sports writer

Published: September 17, 2016 - 03:40 PM | Updated: September 17, 2016 - 04:04 PM
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Cleveland Browns quarterback Josh McCown throws in the first half of a preseason game against the Chicago Bears, in Cleveland. McCown spent the summer in trade rumors and Robert Griffin III's shadow. But now that RG3 is injured and out for at least eight games, McCown is once again starting at quarterback for the Browns. (AP Photo/Ron Schwane)


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