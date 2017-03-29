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Browns head of football operations Sashi Brown calls Josh Gordon ‘a talent I think no team in the NFL would turn down if he got back in’

By Nate Ulrich
Beacon Journal sports writer

Published: March 29, 2017 - 01:04 PM | Updated: March 29, 2017 - 01:17 PM

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