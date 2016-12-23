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Browns hold out hope Christmas Eve miracle will allow them to avoid embarrassment of winless season

By Nate Ulrich
Beacon Journal sports writer

Published: December 23, 2016 - 12:37 PM
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Cleveland Browns head coach Hue Jackson looks on during the first half Sunday against the Buffalo Bills, in Orchard Park, N.Y. (AP Photo/Bill Wippert)

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