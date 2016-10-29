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Browns hope Josh McCown saves them from falling to 0-8 for first time since 1975 in what appears to be their most winnable game

By Nate Ulrich
Beacon Journal sports writer

Published: October 29, 2016 - 01:44 PM
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Browns quarterback Josh McCown calls an audible against the Ravens in the first quarter of a game at FirstEnergy Stadium in Sept. 2016, in Cleveland. (Michael Chritton/Akron Beacon Journal)


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