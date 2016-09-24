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Browns hope rookie quarterback Cody Kessler’s dazzling leadership, preparation propel him to successful NFL debut Sunday

By Nate Ulrich
Beacon Journal sports writer

Published: September 24, 2016 - 01:59 PM
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Cleveland Browns quarterback Cody Kessler (5) looks to pass in the second half of a preseason game against the Chicago Bears, Sept. 1 in Cleveland. Kessler is playing sooner than expected because of injuries to Robert Griffin III and Josh McCown. He'll make his first NFL start against the Miami Dolphins, who have knocked out QBs in their first two games. (AP Photo/Ron Schwane)

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