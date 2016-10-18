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Browns injury updates: Doctors don’t believe Robert Griffin III needs surgery, Jordan Poyer out of hospital, Joel Bitonio, Austin Reiter have surgery

By Nate Ulrich
Beacon Journal sports writer

Published: October 18, 2016 - 03:59 PM
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Browns' injured quarterback Robert Griffin III takes the field before the team's game against the Baltimore Ravens on Sept. 18 at FirstEnergy Stadium in Cleveland. (Michael Chritton/Akron Beacon Journal)

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