Browns injury updates: Doctors don’t believe Robert Griffin III needs surgery, Jordan Poyer out of hospital, Joel Bitonio, Austin Reiter have surgery

PHA+V2l0aCB0aGUgQnJvd25zIGRlYWxpbmcgd2l0aCBhIHN0YWdnZXJpbmcgYW1vdW50IG9mIGlu
anVyaWVzLCB0aGVyZSB3ZXJlIG1lZGljYWwgdXBkYXRlcyBnYWxvcmUgYWJvdXQgdGhlIHRlYW0g
VHVlc2RheS48L3A+PHA+RG9jdG9ycyBkb24mIzgyMTc7dCBiZWxpZXZlIHF1YXJ0ZXJiYWNrIFJv
YmVydCBHcmlmZmluIElJSSBuZWVkcyBzdXJnZXJ5IG9uIHRoZSBmcmFjdHVyZWQgY29yYWNvaWQg
Ym9uZSBpbiBoaXMgbGVmdCBzaG91bGRlciwgYSBwZXJzb24gZmFtaWxpYXIgd2l0aCB0aGUgc2l0
dWF0aW9uIGNvbmZpcm1lZC48L3A+PHA+R3JpZmZpbiYjODIxNztzIHNob3VsZGVyIGlzIHJlLWV2
YWx1YXRlZCBvbiBhIHdlZWtseSBiYXNpcywgYnV0IGF0IHRoaXMgcG9pbnQsIHRoZSBleHBlY3Rh
dGlvbiBpcyBzdXJnZXJ5IHdvbiYjODIxNzt0IGJlIHJlcXVpcmVkLiBIZSBzdWZmZXJlZCB0aGUg
aW5qdXJ5IFNlcHQuIDExIGFzIHRoZSBzdGFydGVyIGluIHRoZSByZWd1bGFyLXNlYXNvbiBvcGVu
ZXIgYW5kIGlzIG9uIGluanVyZWQgcmVzZXJ2ZS48L3A+PHA+TWVhbndoaWxlLCB0aGUgQnJvd25z
IGFubm91bmNlZCBzdGFydGluZyBmcmVlIHNhZmV0eSBKb3JkYW4gUG95ZXIgd2FzIGRpc2NoYXJn
ZWQgVHVlc2RheSBmcm9tIFNhaW50IFRob21hcyBNaWR0b3duIEhvc3BpdGFsIGluIE5hc2h2aWxs
ZSwgVGVubi4gSGUgc3BlbnQgdHdvIG5pZ2h0cyBpbiB0aGUgaG9zcGl0YWwgYWZ0ZXIgc3VmZmVy
aW5nIGEgbGFjZXJhdGVkIGtpZG5leSBTdW5kYXkgaW4gYSAyOC0yNiBsb3NzIHRvIHRoZSBUZW5u
ZXNzZWUgVGl0YW5zLiBQb3llciB0d2VldGVkIGhlJiM4MjE3O2QgcmV0dXJuIHRvIENsZXZlbGFu
ZCBieSBjYXIgVHVlc2RheSBiZWNhdXNlIGhlIHdhc24mIzgyMTc7dCBhbGxvd2VkIHRvIGZseSwg
YW5kIHRoYW5rZWQgd2VsbC13aXNoZXJzLjwvcD48cD5Qb3llciBsaWtlbHkgd2lsbCBtaXNzIHRo
ZSByZXN0IG9mIHRoaXMgc2Vhc29uLiBUaGUgQnJvd25zIHBsYWNlZCBoaW0gb24gaW5qdXJlZCBy
ZXNlcnZlIFR1ZXNkYXkgYW5kIHByb21vdGVkIEVkIFJleW5vbGRzIGZyb20gdGhlIHByYWN0aWNl
IHNxdWFkLjwvcD48cD5UaGUgdGVhbSBhbHNvIGFubm91bmNlZCB0aGF0IHN0YXJ0aW5nIGxlZnQg
Z3VhcmQgSm9lbCBCaXRvbmlvIHVuZGVyd2VudCBzdWNjZXNzZnVsIHN1cmdlcnkgbGF0ZSBNb25k
YXkgdG8gcmVwYWlyIGEgTGlzZnJhbmMgaW5qdXJ5IGluIGhpcyByaWdodCBmb290IGFuZCBjZW50
ZXIgQXVzdGluIFJlaXRlciBoYWQgcmVjb25zdHJ1Y3RpdmUgc3VyZ2VyeSBUdWVzZGF5IG1vcm5p
bmcgb24gYSB0b3JuIGFudGVyaW9yIGNydWNpYXRlIGxpZ2FtZW50IGluIGhpcyBsZWZ0IGtuZWUu
IEJvdGggb2ZmZW5zaXZlIGxpbmVtZW4gYXJlIG91dCBmb3IgdGhlIHJlc3Qgb2YgdGhpcyBzZWFz
b24sIGJ1dCB0aGUgQnJvd25zIGV4cGVjdCB0aGVtIHRvIG1ha2UgZnVsbCByZWNvdmVyaWVzIGJ5
IHRoZSBzdGFydCBvZiBuZXh0IHNlYXNvbi48L3A+PHA+R3JpZmZpbiwgUG95ZXIsIEJpdG9uaW8g
YW5kIFJlaXRlciBhcmUgYW1vbmcgMTYga2V5IEJyb3ducyBjb250cmlidXRvcnMgd2hvIGhhdmUg
bWlzc2VkIG9yIHdpbGwgbWlzcyBtdWx0aXBsZSBnYW1lcyB0aGlzIHNlYXNvbi48L3A+PHA+SGVy
ZSYjODIxNztzIG1vcmUgb24gZWFjaCBzaXR1YXRpb246PC9wPjxwPkdyaWZmaW48L3A+PHA+Tm8g
c3VyZ2VyeSB3b3VsZCBpbmNyZWFzZSB0aGUgY2hhbmNlcyBvZiBHcmlmZmluIHJldHVybmluZyB0
aGlzIHNlYXNvbiwgYnV0IGEgY29tZWJhY2sgaW4gMjAxNiBpcyBzdGlsbCBmYXIgZnJvbSBhIHN1
cmUgdGhpbmcgYW5kIHdvdWxkIGRlcGVuZCBvbiBob3cgdGhlIHNob3VsZGVyIGhlYWxzLiBXaGVu
IEdyaWZmaW4gd2FzIGh1cnQgZml2ZSB3ZWVrcyBhZ28sIHRoZSB0ZWFtIGV4cGVjdGVkIGhpbSB0
byBuZWVkIGF0IGxlYXN0IGVpZ2h0IHRvIDEyIHdlZWtzIHRvIHJlY292ZXIuPC9wPjxwPkJ5IHJ1
bGUsIGVhY2ggTkZMIHRlYW0gY2FuIGRlc2lnbmF0ZSBvbmUgcGxheWVyIG9uIElSIGZvciByZXR1
cm4gcGVyIHNlYXNvbiwgYnV0IHRoZSBwbGF5ZXIgbXVzdCBtaXNzIGVpZ2h0IGdhbWVzIGJlZm9y
ZSBwbGF5aW5nIGFnYWluLiBTbyB1bmRlciB0aGUgSVIgcnVsZSwgR3JpZmZpbiB3b3VsZG4mIzgy
MTc7dCBiZSBlbGlnaWJsZSB0byBwbGF5IHVudGlsIE5vdi4gMTAgb24gdGhlIHJvYWQgYWdhaW5z
dCB0aGUgQmFsdGltb3JlIFJhdmVucy4gU3RpbGwsIGhpcyBzaG91bGRlciBtaWdodCBub3QgaGVh
bCBpbiB0aW1lIGZvciBoaW0gdG8gcGxheSBhdCBhbGwgdGhpcyBzZWFzb24uPC9wPjxwPlJlZ2Fy
ZGxlc3Mgb2Ygd2hlbiBoZSYjODIxNztsbCBiZSBhYmxlIHRvIHBsYXkgYWdhaW4sIG5vIHN1cmdl
cnkgd291bGQgYmUgZ29vZCBuZXdzLjwvcD48cD4mIzgyMjA7Um9iZXJ0IEdyaWZmaW4gSUlJLCBo
aXMgc3RhdHVzIGlzIHVuY2hhbmdlZCwmIzgyMjE7IEJyb3ducyBjb2FjaCBIdWUgSmFja3NvbiBz
YWlkIE1vbmRheS48L3A+PHA+RVNQTiBmaXJzdCByZXBvcnRlZCBHcmlmZmluIGlzbiYjODIxNzt0
IGV4cGVjdGVkIHRvIHJlcXVpcmUgc3VyZ2VyeSwgYWRkaW5nIGEgc291cmNlIGNsb3NlIHRvIHRo
ZSBRQiBzYWlkIGhlIHBsYW5zIHRvIGJlIGV4dHJlbWVseSBwYXRpZW50IHdpdGggaGlzIHJldHVy
biBhbmQgaGFzbiYjODIxNzt0IHBsYWNlZCBhIHRpbWVsaW5lIG9uIGl0LjwvcD48cD5BZnRlciBH
cmlmZmluIHdhcyBodXJ0LCBxdWFydGVyYmFjayBKb3NoIE1jQ293biBzdWZmZXJlZCBhIGZyYWN0
dXJlZCBsZWZ0IGNvbGxhcmJvbmUgaW4gdGhlIG5leHQgZ2FtZSBvbiBTZXB0LiAxOC4gSGUgcmV0
dXJuZWQgdG8gcHJhY3RpY2UgbGFzdCB3ZWVrLCBidXQgSmFja3NvbiBzYWlkIE1vbmRheSBNY0Nv
d24gaGFzIG5vdCBiZWVuIGNsZWFyZWQgdG8gcGxheSBpbiBhIGdhbWUgeWV0IGFuZCBwcm9iYWJs
eSB3b24mIzgyMTc7dCBiZSB0aGlzIHdlZWsuPC9wPjxwPkluIHRoZSBtZWFudGltZSwgcm9va2ll
IHF1YXJ0ZXJiYWNrIENvZHkgS2Vzc2xlciBoYXMgcGVyZm9ybWVkIHdlbGwgaW4gZm91ciBjb25z
ZWN1dGl2ZSBzdGFydHMgYW5kIHdpbGwgbGVhZCB0aGUgQnJvd25zICgwLTYpIG9uIHRoZSByb2Fk
IFN1bmRheSBhZ2FpbnN0IHRoZSBDaW5jaW5uYXRpIEJlbmdhbHMgKDItNCkuPC9wPjxwPlBveWVy
PC9wPjxwPk9uIE1vbmRheSwgSmFja3NvbiBhY2tub3dsZWRnZWQgUG95ZXIgY291bGQgYmUgZG9u
ZSBmb3IgdGhlIHNlYXNvbi48L3A+PHA+JiM4MjIwO0Ega2lkbmV5IGlzIGEgc2VyaW91cyB0aGlu
ZywmIzgyMjE7IEphY2tzb24gc2FpZC4gJiM4MjIwO0kgaG9wZSB3ZSBjYW4gW2dldCBQb3llciBi
YWNrIHRoaXMgc2Vhc29uXSwgYnV0IGlmIHdlIGRvbiYjODIxNzt0LCBJIGRvIHVuZGVyc3RhbmQg
dGhhdCwgdG9vLCBiZWNhdXNlIHRoYXQmIzgyMTc7cyBzb21ldGhpbmcgdGhhdCYjODIxNztzIHZl
cnkgc2VyaW91cy4mIzgyMjE7PC9wPjxwPkFzIFBveWVyIHJhbiBkb3duIHRoZSBmaWVsZCBvbiBw
dW50IGNvdmVyYWdlLCBUaXRhbnMgcnVubmluZyBiYWNrIEFudG9uaW8gQW5kcmV3cyBibGFzdGVk
IGhpbSBpbiB0aGUgbWlkc2VjdGlvbiwgY2hlc3QgYW5kIGZhY2UgbWFzayB3aXRoIDY6MzMgbGVm
dCBpbiB0aGUgc2Vjb25kIHF1YXJ0ZXIuIFRoZSBkZXZhc3RhdGluZyBoaXQgZHJldyBhIHBlbmFs
dHkgZm9yIGFuIGlsbGVnYWwgYmxpbmRzaWRlIGJsb2NrLjwvcD48cD5BbmRyZXdzIHBvc3RlZCBh
IHZpZGVvIGNsaXAgb2YgdGhlIHBsYXkgb24gSW5zdGFncmFtIHdpdGggdGhlIGNhcHRpb24gJiM4
MjIwO3JlbGVudGxlc3MuJiM4MjIxOzwvcD48cD5PbiBUdWVzZGF5LCBQb3llciByZWFjdGVkIGlu
IGEgc2VyaWVzIG9mIHRocmVlIHR3ZWV0cy48L3A+PHA+JiM4MjIwO0J1ZGR5IHBvc3RlZCB0aGUg
aGl0IHRvIGhpcyBTb2NpYWwgTWVkaWEgcGFnZT8mIzgyMjE7IFBveWVyIHdyb3RlLjwvcD48cD4m
IzgyMjA7V293LjwvcD48cD4mIzgyMjA7Tm90IGNvbXBsYWluaW5nIGFib3V0IHRoZSBoaXQuLi4g
aXRzIGZvb3RiYWxsLi4gc3R1ZmYgaGFwcGVucy4uLiBidXQgZGFtLi4gaWRrIFtJIGRvbiYjODIx
Nzt0IGtub3ddIHdoeSBidXQgdGhhdHMgd2lsZCB0byBtZS4uIGdvb2QgZm9yIGhpbSB0aG8uJiM4
MjIxOzwvcD48cD5BZnRlciBQb3llciB3YXMgaHVydCBTdW5kYXksIHRoZSBCcm93bnMgcmVwbGFj
ZWQgaGltIHdpdGggdW5kcmFmdGVkIHJvb2tpZSBUcmFjeSBIb3dhcmQsIHdobyBwbGF5cyBjb3Ju
ZXJiYWNrIGFzIHdlbGwuIEhvd2FyZCBpcyBub3cgdGhlIHN0YXJ0aW5nIGZyZWUgc2FmZXR5IG9u
IHRoZSB0ZWFtJiM4MjE3O3MgdW5vZmZpY2lhbCBkZXB0aCBjaGFydC4gUmV5bm9sZHMgaXMgaGlz
IGJhY2t1cC48L3A+PHA+Qml0b25pbzwvcD48cD5Gb290IGFuZCBhbmtsZSBzcGVjaWFsaXN0IERy
LiBSb2JlcnQgQW5kZXJzb24gcGVyZm9ybWVkIHRoZSBzdXJnZXJ5IGluIENoYXJsb3R0ZSwgTi5D
LjwvcD48cD5UaGUgQnJvd25zIGhhZCBleHBlY3RlZCBCaXRvbmlvIHRvIG1pc3MgdGhlIHJlc3Qg
b2YgdGhpcyBzZWFzb24gc2luY2UgaGUgc3VmZmVyZWQgdGhlIG1pZGZvb3QgaW5qdXJ5IE9jdC4g
OSBpbiBhIDMzLTEzIGxvc3MgdG8gdGhlIE5ldyBFbmdsYW5kIFBhdHJpb3RzLiBUaGV5IHB1dCBo
aW0gb24gSVIgRnJpZGF5LjwvcD48cD5CaXRvbmlvLCBhIHNlY29uZC1yb3VuZCBkcmFmdCBwaWNr
IGluIDIwMTQsIHZvd2VkIHRvIGJvdW5jZSBiYWNrIG5leHQgeWVhci48L3A+PHA+JiM4MjIwO0km
IzgyMTc7bSBnb2luZyB0byBjb21lIGJhY2ssIGFuZCBJJiM4MjE3O20gZ29pbmcgdG8gd29yayBt
eSB0YWlsIG15IG9mZiBhbmQgZG8gZXZlcnl0aGluZyBpbiBteSBwb3dlciB0byBjb21lIGJhY2sg
YmV0dGVyIG5leHQgc2Vhc29uLCYjODIyMTsgaGUgc2FpZC48L3A+PHA+QWx2aW4gQmFpbGV5IHN0
YXJ0ZWQgYXQgbGVmdCBndWFyZCBTdW5kYXkgYWdhaW5zdCB0aGUgVGl0YW5zLjwvcD48cD5SZWl0
ZXI8L3A+PHA+SGUgbWFkZSBoaXMgTkZMIHJlZ3VsYXItc2Vhc29uIGRlYnV0IE9jdC4gMiBpbiBh
IDMxLTIwIGxvc3MgdG8gV2FzaGluZ3Rvbiwgb25seSB0byB0ZWFyIGFuIEFDTC4gVGVhbSBwaHlz
aWNpYW4gRHIuIEphbWVzIFZvb3MgcGVyZm9ybWVkIHRoZSBzdXJnZXJ5IGF0IFVuaXZlcnNpdHkg
SG9zcGl0YWxzLjwvcD48cD5UaGUgQnJvd25zIHNpZ25lZCBSZWl0ZXIgb2ZmIFdhc2hpbmd0b24m
IzgyMTc7cyBwcmFjdGljZSBzcXVhZCBTZXB0LiAyMCBhZnRlciBjZW50ZXIgQ2FtZXJvbiBFcnZp
bmcgc3VmZmVyZWQgYSBicnVpc2VkIGx1bmcgdHdvIGRheXMgZWFybGllci4gUmVpdGVyIGltcHJl
c3NlZCB0aGUgdGVhbSBpbiBoaXMgbG9uZSBzdGFydC48L3A+PHA+QXMgZm9yIEVydmluZywgaGUg
cmV0dXJuZWQgZnJvbSBoaXMgaW5qdXJ5IGFnYWluc3QgdGhlIFRpdGFucyBhbmQgc3RydWdnbGVk
LjwvcD48cD5PdGhlciByb3N0ZXIgbW92ZXM8L3A+PHA+VGhlIEJyb3ducyBzaWduZWQgdW5kcmFm
dGVkIHJvb2tpZSBkZWZlbnNpdmUgYmFjayBEYXJpdXMgSGlsbGFyeSBhbmQgd2lkZSByZWNlaXZl
ciBKb3JkYW4gTGVzbGllIHRvIHRoZWlyIHByYWN0aWNlIHNxdWFkIGFuZCByZWxlYXNlZCB0aWdo
dCBlbmQgRS5KLiBCaWJicyBmcm9tIHRoZSBwcmFjdGljZSBzcXVhZC48L3A+PHA+TmF0ZSBVbHJp
Y2ggY2FuIGJlIHJlYWNoZWQgYXQgPGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOm51bHJpY2hAdGhlYmVhY29uam91
cm5hbC5jb20iPm51bHJpY2hAdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb208L2E+LiBSZWFkIHRoZSBCcm93
bnMgYmxvZyBhdCA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3Lm9oaW8uY29tL2Jyb3ducyIgdGFyZ2V0PSJf
YmxhbmsiPnd3dy5vaGlvLmNvbS9icm93bnM8L2E+LiBGb2xsb3cgaGltIG9uIFR3aXR0ZXIgYXQg
PGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy50d2l0dGVyLmNvbS9OYXRlVWxyaWNoQUJKIiB0YXJnZXQ9Il9i
bGFuayI+d3d3LnR3aXR0ZXIuY29tL05hdGVVbHJpY2hBQko8L2E+IGFuZCBvbiBGYWNlYm9vayA8
YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3LmZhY2Vib29rLmNvbS9hYmouc3BvcnRzIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFu
ayI+d3d3LmZhY2Vib29rLmNvbS9hYmouc3BvcnRzPC9hPi48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.