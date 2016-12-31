Browns insist they’re focused on ending dismal season with winning streak regardless of draft position

PHA+QWZ0ZXIgYWxsIG9mIHRoZSBwYWluIGFuZCBzdWZmZXJpbmcgdGhleSBlbmR1cmVkIGluIDIw
MTYsIHRoZSBCcm93bnMgaGF2ZSBtYWRlIGEgTmV3IFllYXImIzgyMTc7cyByZXNvbHV0aW9uIHRv
IGVuZCB0aGlzIGRpc2FwcG9pbnRpbmcgc2Vhc29uIG9uIGEgd2lubmluZyBzdHJlYWssIGV2ZW4g
aWYgaXQgY29zdHMgdGhlbSB0aGUgTm8uIDEgb3ZlcmFsbCBwaWNrIGluIEFwcmlsJiM4MjE3O3Mg
ZHJhZnQuPC9wPjxwPiYjODIyMDtJIHdvdWxkIGhvcGUgdGhhdCB5b3UgZG9uJiM4MjE3O3Qgc2Fj
cmlmaWNlIGEgd2luIG92ZXIgYSBwaWNrLCYjODIyMTsgd2lkZSByZWNlaXZlciBUZXJyZWxsZSBQ
cnlvciBzYWlkLiAmIzgyMjA7SmVzdXMsIHRoaXMgdGhpbmcmIzgyMTc7cyBhYm91dCB3aW5uaW5n
LiYjODIyMTs8L3A+PHA+VGhlIEJyb3ducyB3ZXJlIGluIGFnb255IHdpdGggYSByZWNvcmQgb2Yg
MC0xNCBidXQgZWFybmVkIGEgc29vdGhpbmcgdmljdG9yeSBvbiBDaHJpc3RtYXMgRXZlIHdoZW4g
dGhleSBlZGdlZCB0aGUgdmlzaXRpbmcgU2FuIERpZWdvIENoYXJnZXJzIDIwLTE3IHRvIGF2b2lk
IGEgd2lubGVzcyBzZWFzb24uPC9wPjxwPk5vdyB0aGUgQnJvd25zICgxLTE0KSBhcmUgYWltaW5n
IHRvIHByZXZhaWwgaW4gY29uc2VjdXRpdmUgZ2FtZXMgd2hlbiB0aGV5IGZhY2UgdGhlIEFGQyBO
b3J0aCBjaGFtcGlvbiBQaXR0c2J1cmdoIFN0ZWVsZXJzICgxMC01KSBpbiB0aGUgcmVndWxhci1z
ZWFzb24gZmluYWxlIGF0IDEgcC5tLiBTdW5kYXkgYXQgSGVpbnogRmllbGQuIFRoZSBCcm93bnMg
d291bGQgc2V0IGEgbmV3IGZyYW5jaGlzZSByZWNvcmQgZm9yIGxvc3NlcyBpbiBhIHNlYXNvbiB3
aXRoIG9uZSBtb3JlIGRlZmVhdC48L3A+PHA+JiM4MjIwO1RoaXMgaXMgYSBwbGF5b2ZmIGdhbWUg
Zm9yIHVzLCYjODIyMTsgZGVmZW5zaXZlIGxpbmVtYW4gSmFtaWUgTWVkZXIgc2FpZC4gJiM4MjIw
O1lvdSYjODIxNzt2ZSBqdXN0IGdvdCB0byBlbmQgdGhlIHJpZ2h0IHdheS4mIzgyMjE7PC9wPjxw
PlRoZSBTdGVlbGVycywgdGhvdWdoLCB3aWxsIHRyZWF0IHRoZWlyIG1lZXRpbmcgd2l0aCB0aGUg
QnJvd25zIG1vcmUgbGlrZSBhIHByZXNlYXNvbiBnYW1lIGJlY2F1c2UgdGhleSBoYXZlIGFscmVh
ZHkgbG9ja2VkIHVwIGEgTm8uIDMgc2VlZCBpbiB0aGUgcG9zdHNlYXNvbi48L3A+PHA+JiM4MjIw
O0kgaGF0ZSBQaXR0c2J1cmdoLCYjODIyMTsgTWVkZXIgc2FpZC4gJiM4MjIwO0kgYWx3YXlzIHdp
bGwuJiM4MjIxOzwvcD48cD5TdGVlbGVycyBjb2FjaCBNaWtlIFRvbWxpbiBzYWlkIGhlIHBsYW5z
IHRvIHJlc3QgdGhlIG9mZmVuc2UmIzgyMTc7cyB0b3Agc3RhcnMgJiM4MjEyOyBxdWFydGVyYmFj
ayBCZW4gUm9ldGhsaXNiZXJnZXIsIHdpZGUgcmVjZWl2ZXIgQW50b25pbyBCcm93biBhbmQgcnVu
bmluZyBiYWNrIExlJiM4MjE3O1Zlb24gQmVsbC48L3A+PHA+JiM4MjIwO1doZXRoZXIgaXQmIzgy
MTc7cyBhIHN0YXJ0ZXIgb3Igd2hldGhlciBpdCYjODIxNztzIGEgdGhpcmQtc3RyaW5nIHBsYXll
ciB0aGF0IHBsYXlzLCBpdCBkb2VzbiYjODIxNzt0IG1hdHRlciwmIzgyMjE7IGluc2lkZSBsaW5l
YmFja2VyIENocmlzIEtpcmtzZXkgc2FpZC4gJiM4MjIwO1lvdSYjODIxNztyZSBpbiB0aGUgTkZM
LCBzbyB5b3UmIzgyMTc7cmUgZ29vZC4gPC9wPjxwPiYjODIyMDtSZWdhcmRsZXNzIG9mIHdobyBw
bGF5cywgd2UgaGF2ZSB0byBkbyBvdXIgam9iIG9uIG91ciBwYXJ0LiBUaGF0JiM4MjE3O3MgYWxs
IHdlJiM4MjE3O3JlIGZvY3VzZWQgb24uJiM4MjIxOzwvcD48cD5Db2FjaCBIdWUgSmFja3NvbiBo
YXMgYSBzaW1pbGFyIGF0dGl0dWRlLjwvcD48cD5EZXNwaXRlIEphY2tzb24mIzgyMTc7cyBkaXNt
YWwgcmVjb3JkIGR1cmluZyBoaXMgZmlyc3Qgc2Vhc29uIGluIGNoYXJnZSBvZiB0aGUgQnJvd25z
LCBvd25lcnMgSmltbXkgYW5kIERlZSBIYXNsYW0gYXJlIGV4cGVjdGVkIHRvIHN0aWNrIHdpdGgg
aGltIGFuZCB0aGUgbmV3IGJpZ3dpZ3MgaW4gdGhlIGZyb250IG9mZmljZS48L3A+PHA+SGVhZCBv
ZiBmb290YmFsbCBvcGVyYXRpb25zIFNhc2hpIEJyb3duIGFuZCB2aWNlIHByZXNpZGVudCBvZiBw
bGF5ZXIgcGVyc29ubmVsIEFuZHJldyBCZXJyeSBhdHRlbmRlZCB0aGUgUGVhY2ggQm93bCBvbiBT
YXR1cmRheSB0byBzY291dCBBbGFiYW1hIGFuZCBXYXNoaW5ndG9uIHBsYXllcnMsIGluY2x1ZGlu
ZyBzdGFuZG91dCBDcmltc29uIFRpZGUgZGVmZW5zaXZlIGxpbmVtYW4gSm9uYXRoYW4gQWxsZW4u
PC9wPjxwPkFzIGZvciBKYWNrc29uLCBoZSYjODIxNztzIGRldGVybWluZWQgdG8gZW5kIHRoaXMg
c2Vhc29uIG9uIGEgaGlnaCBub3RlLCB0aGVuIHNwZWFyaGVhZCBhIHR1cm5hcm91bmQgaW4gdGhl
IG9mZnNlYXNvbi48L3A+PHA+JiM4MjIwO0JlaW5nIGluIHRoZSBzaXR1YXRpb24gdGhhdCB3ZSBo
YXZlIGJlZW4gaW4sIGlmIHdlIGNhbiB3aW4gdHdvIGdhbWVzIFt0byBlbmQgdGhlIHNlYXNvbl0s
IEkgdGhpbmsgaXQgd291bGQgbWVhbiBhIGxvdCB0byB0aGUgbG9ja2VyIHJvb20gYW5kIG9yZ2Fu
aXphdGlvbiBhbmQgYWxsIGludm9sdmVkLCYjODIyMTsgSmFja3NvbiBzYWlkLiAmIzgyMjA7QXQg
dGhlIHNhbWUgdGltZSwgaWYgd2UgZG9uJiM4MjE3O3QsIHdlIGFyZSBub3QgZ29pbmcgdG8gbm90
IGRyYWZ0IGd1eXMgZm9yIHRoaXMgdXBjb21pbmcgeWVhciBvciBwdXQgb3VyIGhlYWQgaW4gdGhl
IHNhbmQuIFdlIG5lZWQgdG8gZ2V0IGJldHRlciBpbiBhIGh1cnJ5LiBUaGF0IGlzIHdoYXQgd2Ug
YXJlIHNldCBvdXQgdG8gZG8uPC9wPjxwPiYjODIyMDtJIGFtIGdvaW5nIHRvIG1ha2UgYSBiaWcg
ZGVhbCBhYm91dCBmaW5pc2hpbmcgdGhpcyBnYW1lIGFzIHdlbGwgYXMgd2UgY2FuIGFuZCB0aGVu
IGFsbCBoYW5kcyBvbiBkZWNrLiBMZXQmIzgyMTc7cyBnbyBmaXggdGhpcyBhbmQgZ2V0IHRoaXMg
dGVhbSBiZXR0ZXIuIFRoYXQgaXMgbXkgbWFpbiBjb25jZXJuLiBXZSBoYXZlIHRvIGZpbmlzaCB0
aGlzIGdhbWUgcmlnaHQuIFdlIGhhdmUgdG8gcGxheSB0byB3aW4uIFdlIHdhbnQgdG8gd2luLiBB
ZnRlciB0aGF0LCB3ZSBhcmUgZ29pbmcgdG8gbGV0IHRoZSAyMDE2IHNlYXNvbiBnbywgYW5kIHdl
IGFyZSBnb2luZyB0byBtb3ZlIGZvcndhcmQgdG8gYmlnZ2VyIGFuZCBiZXR0ZXIgdGhpbmdzLiYj
ODIyMTs8L3A+PHA+VGhlIHByb21pc2Ugb2YgY29udGludWl0eSBoYXMgaGVscGVkIGtlZXAgdGhl
IHRlYW0gdG9nZXRoZXIuPC9wPjxwPiYjODIyMDtJIHRoaW5rIGp1c3QgdGhlIHdob2xlIG1vcmFs
ZSwgZXZlcnlvbmUga25vd3Mgd2hhdCB0byBleHBlY3Qgd2hlbiB3ZSBjb21lIGluIG5leHQgc2Vh
c29uLCYjODIyMTsgY29ybmVyYmFjayBKb2UgSGFkZW4gc2FpZC4gJiM4MjIwO0kgdGhpbmsgdGhh
dCB3aWxsIGJlIGEgYmV0dGVyIGZlZWwuJiM4MjIxOzwvcD48cD5BY3F1aXJpbmcgZGlmZmVyZW5j
ZSBtYWtlcnMgaW4gYSBwaXZvdGFsIGRyYWZ0IGZvciB0aGUgZnJhbmNoaXNlIHdvdWxkIGZlZWwg
Z29vZCwgdG9vLiBUaGUgQnJvd25zIGhhdmUgdHdvIGZpcnN0LXJvdW5kIHBpY2tzIGFuZCBhcmUg
Z3VhcmFudGVlZCBvbmUgb2YgdGhlIHRvcCB0d28gc2VsZWN0aW9ucyBpbiAyMDE3LiA8L3A+PHA+
SWYgdGhleSBsb3NlIHRvIHRoZSBTdGVlbGVycywgdGhleSYjODIxNztsbCBvd24gdGhlIE5vLiAx
IG92ZXJhbGwgcGljay4gSWYgdGhlIFNhbiBGcmFuY2lzY28gNDllcnMgKDItMTMpIHVwc2V0IHRo
ZSBTZWF0dGxlIFNlYWhhd2tzIG9uIFN1bmRheSwgdGhlIEJyb3ducyB3aWxsIG93biB0aGUgdG9w
IHNlbGVjdGlvbiBubyBtYXR0ZXIgd2hhdCB0aGV5IGRvIGFnYWluc3QgdGhlIFN0ZWVsZXJzLjwv
cD48cD5CdXQgaWYgdGhlIEJyb3ducyB3ZXJlIHRvIGJlYXQgdGhlIFN0ZWVsZXJzIGFuZCB0aGUg
NDllcnMgd2VyZSB0byBsb3NlLCB0aGUgNDllcnMgd291bGQgb3duIHRoZSBOby4gMSBwaWNrIGFu
ZCB0aGUgQnJvd25zIHdvdWxkIGJlIHNsb3R0ZWQgYXQgTm8uIDIuPC9wPjxwPkRvZXMgbG9zaW5n
IGEgY2hhbmNlIHRvIHBpY2sgZmlyc3QgY3Jvc3MgSmFja3NvbiYjODIxNztzIG1pbmQ/PC9wPjxw
PiYjODIyMDtJdCBkb2VzbiYjODIxNzt0LiBJdCBjYW4mIzgyMTc7dCwmIzgyMjE7IGhlIHNhaWQu
ICYjODIyMDtPdXIgcGxheWVycyB3b3JrIHRvbyBoYXJkIGluIHRoZSBsb2NrZXIgcm9vbSwgYW5k
IHRoZXkgcHV0IGl0IG9uIHRoZSBsaW5lLiBXZSBoYXZlIHRvIHB1dCBpdCBvbiB0aGUgbGluZS4g
VGhhdCBpcyB3aGF0IHNwb3J0cyBpcyBhbGwgYWJvdXQuIFdoZXRoZXIgaXQgaXMgdGhlIGZpcnN0
IHBpY2ssIHNlY29uZCBwaWNrIG9yIHRoaXJkIHBpY2ssIHRoZXkgYXJlIGFsbCBnb2luZyB0byBi
ZSBnb29kIHBsYXllcnMgdGhlcmUuIFdlIHdpbGwgZ2V0IGdvb2QgcGxheWVycyBvbiB0aGlzIHRl
YW0uIEkgYXNzdXJlIGV2ZXJ5Ym9keSB0aGF0IGFzIHdlIG1vdmUgZm9yd2FyZCwgYnV0IHdoYXQg
SSB0aGluayBpcyBtb3N0IGltcG9ydGFudCBpcyBmaW5pc2hpbmcgdGhlIHNlYXNvbiB0aGUgcmln
aHQgd2F5IGZvciB0aGVzZSBndXlzLiYjODIyMTs8L3A+PHA+VGhlIHRob3VnaHQgb2YgbG9zaW5n
IGZvciB0aGUgc2FrZSBvZiBkcmFmdCBwb3NpdGlvbiBkaXNndXN0cyBwbGF5ZXJzLiA8L3A+PHA+
JiM4MjIwO1NvbWV0aW1lcyBpdCB0dXJucyBpbnRvIGEgYnVzaW5lc3MgYW5kIHNvbWV0aW1lcyBb
YSB0ZWFtXSBtYXkgdGFuayBpdCB0byBnZXQgdGhlIGZpcnN0IFtwaWNrXSwmIzgyMjE7IFByeW9y
IHNhaWQuICYjODIyMDtJIGRvbiYjODIxNzt0IGtub3cuIEkmIzgyMTc7bSBub3QgdGFsa2luZyBz
cGVjaWZpY2FsbHkgdGhlIEJyb3ducywgYnV0IEkgZG9uJiM4MjE3O3Qga25vdy4gSSB3b3VsZCBo
b3BlIHRoYXQgaXNuJiM4MjE3O3Qgb3VyIHRoaW5nIGJlY2F1c2UgSSYjODIxNzttIHBsYXlpbmcg
dGhpcyBnYW1lIGZvciB0aGUgd3JvbmcgcmVhc29ucyBbaWYgaXQgaXNdLjwvcD48cD4mIzgyMjA7
SSBwbGF5IHRoaXMgZ2FtZSB0byB3aW4uIFRoYXQmIzgyMTc7ZCBiZSBzaWNrZW5pbmcgYW5kIHNh
ZCBpZiB3ZSB3ZXJlIHBsYXlpbmcgZm9yIHRoYXQgW3RvcCBwaWNrXSwgZm9yIG1lIHRvIHB1dCBt
eSBib2R5IG91dCB0aGVyZSB0byBsb3NlLiBTbyBJIGhvcGUgdGhhdCYjODIxNztzIG5vdCB0aGUg
Y2FzZSwgYW5kIEkgZG9uJiM4MjE3O3QgdGhpbmsgaXQmIzgyMTc7cyB0aGUgY2FzZSBhbmQgSSBk
b24mIzgyMTc7dCBiZWxpZXZlIGl0IHRvIGJlIHNvLiBUaGF0IHdvdWxkIGJlIGhlYXJ0LWh1cnRp
bmcgaWYgdGhhdCB3YXMgdGhlIGNhc2UuJiM4MjIxOzwvcD48cD5BbHRob3VnaCB0aGUgbWFqb3Jp
dHkgb2YgZmFucyBtaWdodCBkaXNhZ3JlZSwgUHJ5b3Igc2FpZCBoZSAmIzgyMjA7YWJzb2x1dGVs
eSYjODIyMTsgd291bGQgY29uc2lkZXIgYSB3aW4gaW4gdGhlIGZpbmFsZSBtdWNoIG1vcmUgdmFs
dWFibGUgdGhhbiB0aGUgTm8uIDEgcGljay4gPC9wPjxwPkhlJiM4MjE3O3Mgbm90IHRoZSBvbmx5
IG9uZSB3aG8gc2VlcyB0aGUgcG90ZW50aWFsIGJlbmVmaXRzIG9mIGVuZGluZyBhbiBleHRyZW1l
bHkgZGlmZmljdWx0IHNlYXNvbiBieSB1cHNldHRpbmcgdGhlIFN0ZWVsZXJzLjwvcD48cD4mIzgy
MjA7QXMgd2UgbG9vayBhaGVhZCB0byB0aGUgZnV0dXJlIGFuZCB3aGVyZSB3ZSB3YW50IHRvIGdv
LCB0aGF0IGlzIHdobyB3ZSB3YW50IHRvIGJlLCYjODIyMTsgYmFja3VwIHF1YXJ0ZXJiYWNrIEpv
c2ggTWNDb3duIHNhaWQuICYjODIyMDtXZSB3YW50IHRvIGJlIGEgdGVhbSB0aGF0IGlzIHdpbm5p
bmcgdGhlIGRpdmlzaW9uIGFuZCBjb21wZXRpbmcgZm9yIHRoZSBkaXZpc2lvbiB5ZWFyIGluLCB5
ZWFyIG91dC4gU28gd2hhdCBiZXR0ZXIgd2F5IGZvciB1cyB0byBnYWluIG1vcmUgbW9tZW50dW0g
dGhhbiB0byBiZWF0IHRoZXNlIGd1eXMgYW5kIG1vdmUgaW50byB0aGUgb2Zmc2Vhc29uPyBBYnNv
bHV0ZWx5LCBpdCBpcyBhbiBpbXBvcnRhbnQsIGltcG9ydGFudCBnYW1lLiYjODIyMTs8L3A+PHA+
TmF0ZSBVbHJpY2ggY2FuIGJlIHJlYWNoZWQgYXQgPGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOm51bHJpY2hAdGhl
YmVhY29uam91cm5hbC5jb20iPm51bHJpY2hAdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb208L2E+LiBSZWFk
IHRoZSBCcm93bnMgYmxvZyBhdCA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3Lm9oaW8uY29tL2Jyb3ducyIg
dGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPnd3dy5vaGlvLmNvbS9icm93bnM8L2E+LiBGb2xsb3cgaGltIG9uIFR3
aXR0ZXIgYXQgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy50d2l0dGVyLmNvbS9OYXRlVWxyaWNoQUJKIiB0
YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+d3d3LnR3aXR0ZXIuY29tL05hdGVVbHJpY2hBQko8L2E+IGFuZCBvbiBG
YWNlYm9vayA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3LmZhY2Vib29rLmNvbS9hYmouc3BvcnRzIiB0YXJn
ZXQ9Il9ibGFuayI+d3d3LmZhY2Vib29rLmNvbS9hYmouc3BvcnRzPC9hPi48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.