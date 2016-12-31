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Browns insist they’re focused on ending dismal season with winning streak regardless of draft position

By Nate Ulrich
Beacon Journal sports writer

Published: December 31, 2016 - 03:53 PM | Updated: January 1, 2017 - 06:34 PM
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Cleveland Browns wide receiver Terrelle Pryor (11) catches a pass in front of Pittsburgh Steelers cornerback Ross Cockrell (31) during the first half of a game in Cleveland on Nov. 20, 2016. (AP Photo/David Richard)

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